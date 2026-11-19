Continente permite agora preparar carrinho de compras através do ChatGPT
Os produtos adicionados na conversa com o ChatGPT passam para o carrinho do Continente Online e da App Continente, onde o cliente pode finalizar a encomenda.
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O Continente permite, a partir de hoje, preparar as compras numa conversa com o ChatGPT. O serviço está disponível também na versão gratuita e, segundo a página de perguntas frequentes, não tem custo adicional.
A retalhista explica, em comunicado, que a solução funciona como um assistente de compras personalizado, que pode “recomendar produtos, identificar promoções relevantes e construir automaticamente o carrinho de compras, considerando as preferências do utilizador e aplicando os cupões disponíveis e associados ao Cartão Continente”.
Os clientes podem também fotografar o frigorífico, a despensa ou uma lista de compras e pedir ao ChatGPT que identifique os produtos necessários.
Para usar o serviço, é necessário adicionar o plugin do Continente ao ChatGPT e iniciar sessão com a conta do Continente Online. Na página de perguntas frequentes, o Continente garante que partilha “apenas a informação necessária para responder ao pedido e disponibilizar a funcionalidade solicitada, como consultar listas de favoritos ou cupões”. As credenciais de acesso, como o email e a palavra-passe, “não são partilhadas”, refere ainda.
Os produtos adicionados na conversa passam para o carrinho do Continente Online e da App Continente, onde o cliente pode finalizar a encomenda.
As respostas são geradas pelo ChatGPT a partir da informação do Continente Online, e a retalhista aponta que “não valida individualmente cada resposta antes de esta ser apresentada”.
O Continente já havia apostado em setembro na publicidade no ChatGPT em Portugal, pela mão da sua agência de meios, a Arena Media.
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