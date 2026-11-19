O CTS Group, um dos maiores grupos europeus no desenho e construção de data centers na Europa, inaugurou esta quinta-feira um novo centro de produção em Viana do Castelo. O polo vianense arranca com 250 empregos, mas o grupo de origem nórdica, que chegou há dois anos a Portugal e já emprega 700 pessoas, prevê “atingir os 700 colaboradores quando a unidade estiver a funcionar em plena capacidade” e criar cerca de 2.000 postos de trabalho diretos, a médio e longo prazo. Por outro lado, antecipa faturar 2.000 milhões de euros no complexo de Viana, quando o projeto, que contempla uma fase de expansão, estiver “totalmente operacional”.

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“O investimento do CTS Group em Viana do Castelo deverá permitir a criação de aproximadamente 2.000 postos de trabalho diretos, a médio e longo prazo, representando um contributo significativo para a economia local e nacional”, adianta Francisco Reis, CEO do CTS Group em Portugal, em declarações ao ECO.

O novo CEO do gigante nórdico dos centros de dados, que este ano sucedeu a Carlos Ribas na liderança da empresa, explica que, “atualmente, o centro de produção emprega cerca de 250 pessoas, estando previsto que este número possa atingir os 700 colaboradores quando a unidade estiver a funcionar em plena capacidade”. “O projeto contempla ainda uma segunda fase de expansão, que reforçará a capacidade industrial do complexo”, acrescenta.

Com cerca de 700 pessoas em Portugal e presença em várias regiões do país, incluindo Porto, Lisboa, Leiria, Braga, Barcelos, Vila Nova de Cerveira, Sines e Viana do Castelo, o CTS Group, que tem em Portugal um mercado estratégico, o grupo prevê que o novo centro gere um volume de negócios anual de 2.000 milhões de euros, “quando estiver totalmente operacional, com as duas fases”. “De entre os diferentes componentes aqui produzidos, serão produzidos anualmente 900 ePODs (electrical power distribution units – unidades de distribuição de energia elétrica), o maior componente produzido em Viana do Castelo”, detalha Francisco Reis.

O CEO da empresa realça que “o CTS Group tem reforçado significativamente os investimentos em Portugal, ao nível da engenharia, com a contratação de engenheiros qualificados para a área de projeto; da execução, com o aumento da capacidade das empresas instaladoras de sistemas para data centers; e da produção, como é o caso deste centro de produção”. Inicialmente, diz, “estava prevista apenas metade da capacidade, mas, recentemente, como resultado do crescimento do Grupo na Europa, decidiu-se reforçar este investimento, construindo um segundo edifício, com mais 17.000 m²”, de uma área de construção total de 37.000 m².

Quando é nova unidade, o responsável refere que “irá produzir componentes essenciais para o funcionamento dos centros de dados, incluindo módulos de distribuição de energia elétrica (EPODs), quadros elétricos, estruturas pré-fabricadas e soluções de montagem modular”. “Inclui ainda a produção de skids para sistemas avançados de arrefecimento, concebidos para alcançar um índice de eficiência energética inferior a 1,2. Estes componentes desempenham um papel fundamental na infraestrutura dos centros de dados, assegurando a distribuição de energia, a integração de equipamentos e os sistemas de arrefecimento“, explica ainda.

“A nossa ambição passa por continuar a desenvolver o ecossistema industrial nacional, investindo em empresas portuguesas e em parcerias estratégicas que permitam integrar competências nacionais nas diferentes fases de desenvolvimento dos centros de dados”, destaca Francisco Reis. “Paralelamente, queremos reforçar a capacidade de produção e inovação, bem como aumentar a dimensão das nossas equipas no país”.