Três líderes mundiais sentados numa mesa redonda gigante, tendo como fundo as bandeiras da Rússia, China e os Estados Unidos, à frente de um quadro de montanhas. Foi este o cenário da cimeira trilateral que colocou na mesma sala Putin, Xi Jinping e Trump. “Estamos a fazer história”, afirmou Donald Trump. “Temos muito para discutir”, disse o Presidente dos EUA. “Nunca se alcançou a paz recusando oportunidades de diálogo”.

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Conclusões do encontro? “Os três Chefes de Estado trocaram impressões aprofundadas sobre a atual situação internacional e comprometeram-se a manter a estabilidade estratégica e a segurança internacional”. Como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os três países “comprometeram-se a reformar a ONU, de modo a que esta possa responder de forma mais eficaz aos desafios globais e cumprir a sua missão fundamental de garantir a paz e a segurança internacionais”, indica o comunicado emitido no fim do encontro, citado pela Reuters.

Mas não só. “Os três países tencionam aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados, em benefício de todas as nações. Reafirmaram a importância de assegurar fluxos energéticos estáveis.”

“Os três Chefes de Estado reconheceram que o princípio do consentimento dos Estados e o respeito pelas imunidades dos seus representantes oficiais são de importância fundamental, tendo concordado que o Tribunal Penal Internacional e outros organismos semelhantes não devem abusar da sua jurisdição“, refere ainda o mesmo documento.

“Os três chefes de Estado reafirmaram que uma guerra nuclear não pode ser ganha e nunca deve ser travada. Os três países vão promover um diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas nucleares“, diz ainda.

Xi abriu a reunião à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) instando os três países a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios globais. “A História ensina-nos que, quando as grandes potências vivem em harmonia, o mundo está em paz; quando as grandes potências entram em confronto, o mundo cai no caos”, disse o Presidente chinês citado pela Reuters, com base na cobertura dos media chineses.

“A China, a Rússia e os Estados Unidos devem dar o exemplo, cooperar para enfrentar os desafios globais, salvaguardar conjuntamente a paz e a estabilidade mundiais e dar um contributo maior para o progresso da humanidade”, afirmou.

Depois do fim do encontro não é claro, nem evidente se foram dados passos para a obtenção de paz, em concreto na situação da Ucrânia, país sob invasão russa desde 2022 e que, recentemente, os EUA mediaram negociações entre Moscovo e Kiev, sem, aliás, grandes resultados palpáveis, com a exceção de um acordo para a libertação de prisioneiros de guerra.

A Rússia, a China e os Estados Unidos podem reforçar a estabilidade mundial se cooperarem de forma construtiva, afirmou Putin aos seus homólogos chinês e norte-americano. “Os nossos países partilham numerosos interesses na resolução de conflitos regionais, incluindo, naturalmente, o conflito na Ucrânia”, afirmou o Presidente russo, citado pela Reuters.

Putin disse que ele, Xi e Trump podem “dar um contributo significativo para o reforço da segurança e da estabilidade mundiais”. “Desde que nos empenhemos numa cooperação construtiva e numa relação de parceria”, acrescentou.

Ao contrário de Trump e Putin, o líder chinês não fez qualquer referência à Ucrânia, mas afirmou: “A História ensina-nos que, quando as grandes potências vivem em harmonia, o mundo está em paz. Quando as grandes potências entram em confronto, o mundo cai no caos”.

“Temos de cooperar para combater a ameaça da proliferação nuclear noutros países”, diz Trump

Mas o tema do nuclear foi debatido. Perante os homólogos chinês e russo, Trump defendeu a redução dos arsenais nucleares das três potências e pediu garantias para que estas armas “nunca sejam utilizadas”.

Não há dados exatos do número de ogivas nucleares existentes no mundo, mas os últimos números conhecidos colocam a Rússia e os EUA como os dos maiores detentores de armamento nuclear. E, desde fevereiro expirou o tratado New START (Strategic Arms Reduction Treaty – Tratado de Redução de Armas Estratégicas, em português), o último acordo bilateral que estabelecia limites verificáveis aos arsenais estratégicos dos Estados Unidos e da Rússia.

“Estamos em condições de dialogar sobre como reduzir o número de armas nucleares e também diminuir o risco de que essas armas alguma vez sejam utilizadas”, declarou o Presidente norte-americano. Trump reconheceu, contudo, as dificuldades inerentes a um processo de desarmamento nuclear.

“Francamente, é difícil abdicar das armas nucleares enquanto líder de um Governo, porque é assim que o mundo funciona”, afirmou, pedindo ainda a cooperação internacional para impedir que outros países desenvolvam armamento nuclear. “Temos de cooperar para combater a ameaça da proliferação nuclear noutros países do mundo. É isso que estamos a fazer no Irão, que nunca terá uma arma nuclear”, garantiu.

O nuclear era um tema que Trump já tinha afirmado querer levar à cimeira. Pequim tem resistido, há vários anos, a um diálogo direto com Washington sobre o seu programa nuclear, argumentando que a Rússia e os Estados Unidos devem discutir a questão diretamente, devido à dimensão dos seus arsenais nucleares. A dimensão do arsenal Chinês não é clara.

Mas sobre o tema líder chinês defendeu a proibição e a destruição deste tipo de armamento. “As armas nucleares são uma ‘espada de Dâmocles’ suspensa sobre a humanidade e devem ser totalmente proibidas e completamente eliminadas, com o objetivo último de estabelecer um mundo livre de armas nucleares”, afirmou Xi, segundo a agência oficial chinesa Xinhua, citada pela Reuters.

Tribunal Penal Internacional em foco

Trump sugeriu também que os Estados Unidos, a Rússia e a China deveriam unir esforços contra o Tribunal Penal Internacional (TPI). “Numa outra área de potencial cooperação entre nós, vou propor formas de proteger a soberania das nossas nações de organizações globalistas descontroladas, como o Tribunal Penal Internacional”, disse Trump a Xi e Putin.

O Tribunal “perdeu o controlo”, considera Trump, acrescentando acreditar que os três países concordam que este “se desviou claramente das suas competências”.

Há muito que o Presidente norte-americano tem manifestado uma posição de oposição ao tribunal, criado em 2002 para julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, tendo em outubro imposto sanções ao TPI.

Washington tem criticado o tribunal na sequência da emissão de mandados de detenção contra responsáveis israelitas, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e de uma investigação às ações de militares norte-americanos no Afeganistão. Em 2023, os juízes do TPI emitiram um mandado de detenção contra Putin, acusado de cometer o crime de guerra de deportação ilegal de centenas de crianças da Ucrânia, uma acusação que a Rússia rejeita.

Os Estados Unidos, a China e a Rússia não são membros do TPI e não reconhecem a sua autoridade e, no fim do encontro referiram que o “Tribunal Penal Internacional e outros organismos semelhantes não devem abusar da sua jurisdição”.

Aumentar a produção de petróleo

Com o mundo ainda a sofrer com o impacto do ataque ao Irão — e o subsequente fecho do Estreito de Ormuz — o tema da energia também foi objeto do encontro.

Os três países acordaram aumentar a produção. “Os três países tencionam aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados, em benefício de todas as nações. Reafirmaram a importância de assegurar fluxos energéticos estáveis”, indicam no comunicado conjunto.

Encontro com o “amigo” Putin

Antes do encontro a três, Trump reuniu com Putin. Assim que entrou na sala onde decorreu o encontro bilateral, no qual participaram também os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, o russo Sergei Lavrov e o norte-americano Marco Rubio, Trump chamou “amigo” a Putin, relata a Reuters.

No encontro — o primeiro presencial entre os dois Presidentes desde a cimeira realizada no Alasca, em agosto de 2025, que não permitiu alcançar um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia —, estavam igualmente presentes o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro russo Anton Siluanov.

…e com o Xi Jinping

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa Xinhua, o tema Taiwan foi abordado no encontro bilateral entre os líderes dos EUA e China. O Presidente chinês afirmou que os Estados Unidos devem “fazer o que está certo” em relação a Taiwan, para evitar graves retrocessos nas relações entre a China e os Estados Unidos.

A China reivindica a ilha como parte do seu território e tem intensificado a pressão militar sobre Taiwan. Pequim também não excluiu a possibilidade de recorrer à força militar para assumir o controlo da ilha. Os Estados Unidos sejam o principal aliado internacional de Taiwan.

Xi afirmou que as relações entre a China e os Estados Unidos têm sido, de um modo geral, estáveis e defendeu que os dois países devem “alargar a lista de áreas de cooperação e reduzir a lista de problemas”, gerindo de forma construtiva as divergências ainda por resolver.

“Espero trabalhar com o Presidente Trump para continuar a orientar o rumo das relações entre a China e os Estados Unidos e garantir que este grande navio navega sempre na direção certa”, afirmou Xi.