Depois de as tempestades que atingiram o país terem derrubado o resultado líquido da Altri no arranque do ano, levando a empresa a registar prejuízos, a papeleira fechou os primeiros nove meses do ano com lucros de 14,7 milhões de euros, 18,4% acima dos 12,4 milhões reportados no período homólogo de 2025. Melhoria das condições de mercado, com a procura a mostrar sinais de recuperação, e a normalização das condições operacionais, num período marcado ainda pela subida dos preços das fibras celulósicas, sustentam a recuperação dos lucros.

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As receitas do grupo que detém a Biotek, Caima e Celbi atingiram 548,7 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2026, um aumento de 2,1% face ao período homólogo de 2025. Já o EBITDA atingiu os 64,5 milhões de euros até setembro, permanecendo abaixo dos 69,3 milhões reportados um ano antes.

Contabilizando apenas o terceiro trimestre, a empresa destaca que o EBITDA atingiu 29 milhões de euros, mostrando “uma evolução muito positiva face ao trimestre homólogo de 2025 ao aumentar 149,6%, demonstrando uma clara recuperação face a diversos impactos, nomeadamente as tempestades que assolaram o país no início deste ano”.

“A evolução positiva do resultado líquido, apesar do EBITDA ainda se situar abaixo do período homólogo, reflete a recuperação operacional registada após um primeiro trimestre particularmente exigente, bem como a evolução mais favorável dos resultados financeiros”, explica a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os custos financeiros atingiram 10,9 milhões de euros até setembro, comparando favoravelmente com os encargos de 20,8 milhões registados no período homólogo, uma melhoria “sobretudo atribuível à evolução favorável das diferenças de câmbio”.

“O terceiro trimestre confirmou a trajetória de recuperação que começou a desenhar-se no trimestre anterior. Depois dos desafios operacionais e logísticos que marcaram o início do ano, continuámos a reforçar o desempenho do Grupo e a recuperar níveis de rentabilidade mais alinhados com o potencial das nossas operações”, destaca o CEO José de Pina, citado no comunicado.

Os resultados alcançados refletem a melhoria gradual do enquadramento de mercado, a normalização das condições operacionais e o esforço contínuo desenvolvido pelas nossas equipas ao longo dos últimos meses (…) O mercado manteve sinais encorajadores ao longo do trimestre. No final deste período, observámos uma maior dinâmica da procura nos vários mercados, acompanhada por uma evolução favorável dos preços na área de negócio da pasta solúvel, confirmando a tendência de melhoria que já se vinha observando nos meses anteriores. José Soares de Pina CEO da Altri

O líder do grupo industrial destaca ainda que “os resultados alcançados refletem a melhoria gradual do enquadramento de mercado, a normalização das condições operacionais e o esforço contínuo desenvolvido pelas nossas equipas ao longo dos últimos meses”. “O mercado manteve sinais encorajadores ao longo do trimestre. No final deste período, observámos uma maior dinâmica da procura nos vários mercados, acompanhada por uma evolução favorável dos preços na área de negócio da pasta solúvel, confirmando a tendência de melhoria que já se vinha observando nos meses anteriores”, reforça.

O líder da Altri justifica que “as receitas cresceram face ao período homólogo, impulsionadas pela evolução positiva dos preços das fibras celulósicas“. Por outro lado, “a rentabilidade voltou igualmente a melhorar, refletindo não apenas as condições de mercado mais favoráveis, mas também a crescente eficiência operacional das nossas unidades e a contribuição cada vez mais relevante dos produtos de maior valor acrescentado“.

As receitas provenientes de fibras celulósicas, que representam a maior parcela das vendas do grupo, atingiram 436,2 milhões de euros, um aumento de 0,8% em termos homólogos, enquanto as restantes receitas cresceram 7,1%, para 112,6 milhões de euros.

Já o investimento líquido total realizado pelo Grupo Altri nos primeiros nove meses de 2026 ascendeu a 47,2 milhões de euros, face aos 39,2 milhões de euros no período homólogo. Deste montante, a empresa refere que 37,2 milhões de euros corresponderam a investimentos classificados como ESG, representando cerca de 80% do investimento líquido total.

Olhando para o futuro, e apesar de reconhecer que persistirem fatores de incerteza na economia internacional, José de Pina afirma que os indicadores atuais permitem “encarar o futuro próximo com um nível acrescido de confiança”.

“Entramos nos últimos meses do ano conscientes dos desafios que permanecem, mas também confiantes no caminho que estamos a seguir. Temos projetos estruturantes em fase avançada de implementação, um posicionamento cada vez mais forte em segmentos de elevado potencial e uma equipa que continua a demonstrar uma enorme capacidade de execução”, argumenta o CEO do grupo. “Os resultados alcançados neste trimestre refletem esse esforço coletivo e reforçam a nossa confiança na capacidade da Altri para continuar a criar valor de forma sustentável para todos os seus stakeholders”, remata.