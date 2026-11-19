A dívida externa líquida de Portugal caiu para o nível mais baixo dos últimos 25 anos, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. No final de setembro, representava 31,6% do Produto Interno Bruto (PIB), o rácio mais baixo desde março de 2001 e menos 4,6 pontos percentuais do que no final de 2025.

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Em termos absolutos, a dívida externa líquida diminuiu de 111,8 mil milhões de euros no final do ano passado para 102 mil milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2026, o nível mais baixo desde março de 2007, quando se cifrava em 100,37 mil milhões.

A diminuição do rácio reflete não apenas o crescimento do PIB nominal, mas também uma redução efetiva do endividamento externo líquido. Este indicador corresponde à diferença entre os passivos de dívida da economia portuguesa perante o estrangeiro e os ativos externos detidos pelos residentes em instrumentos de dívida.

A melhoria está associada à transformação das contas externas portuguesas nos últimos anos, que passaram de uma situação de défices persistentes, antes da crise da dívida soberana, para uma maior frequência de excedentes externos, permitindo reduzir as necessidades de financiamento junto do estrangeiro.

Os dados do banco central mostram igualmente uma melhoria da posição de investimento internacional (PII), um indicador que inclui, além dos instrumentos de dívida, as participações de capital e outros ativos e passivos financeiros. A posição líquida negativa de Portugal passou de 153 mil milhões de euros, o equivalente a 49,6% do PIB, no final de 2025, para 152,8 mil milhões de euros, ou 47,4% do PIB, no final de setembro. Trata-se do rácio menos negativo desde junho de 2001.

Excedente externo diminui com agravamento do défice de bens

Apesar da melhoria do endividamento externo, os dados divulgados pelo Banco de Portugal mostram uma redução do excedente das contas externas nos primeiros nove meses do ano.

Entre janeiro e setembro, a economia portuguesa registou um excedente conjunto das balanças corrente e de capital de 5,4 mil milhões de euros, menos 1,1 mil milhões de euros do que no mesmo período de 2025.

A evolução foi penalizada sobretudo pelo agravamento do défice da balança de bens, que aumentou 2,8 mil milhões de euros face ao período homólogo. As importações cresceram 6,9 mil milhões de euros, acima do aumento de 4,1 mil milhões registado nas exportações.

Em sentido contrário, o excedente da balança de capital aumentou 1,5 mil milhões de euros, beneficiando dos recebimentos de indemnizações de resseguros provenientes do estrangeiro, relacionados com os danos provocados pelas tempestades que afetaram Portugal nos primeiros meses do ano, e do reforço das transferências de fundos europeus destinados ao investimento, incluindo verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).