⚡ ECO Fast A Anthropic, empresa de IA, estreia-se no Nasdaq com uma avaliação que pode atingir 1,4 biliões de dólares, marcando um momento histórico.

Os cofundadores da Anthropic, incluindo Dario e Daniela Amodei, poderão ver suas participações valerem cerca de 126 mil milhões de dólares após o IPO.

A entrada em bolsa poderá gerar uma significativa criação de riqueza, mas as ações estarão sujeitas a restrições de venda e oscilações de mercado.

Quinta-feira, 19 de novembro de 2026, poderá ser mais um dia histórico para Wall Street. A Anthropic, empresa de inteligência artificial (IA) responsável pelo Claude, estreia-se em bolsa, no Nasdaq, sob o ticker ANT, numa operação que poderá avaliar a tecnológica em 1,4 biliões de dólares.

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A Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) poderá permitir a vários dos primeiros investidores e funcionários transformar participações acumuladas ao longo dos últimos anos em fortunas de milhões de dólares.

À cabeça estão os sete cofundadores, entre os quais os irmãos Dario e Daniela Amodei. Mas a valorização da empresa também representa um potencial retorno extraordinário para fundos de capital de risco que apostaram na tecnológica quando esta ainda estava longe de valer sequer uma fração do valor que agora procura alcançar em bolsa.

A Anthropic pretende colocar 825 milhões de ações no mercado, a um preço indicativo entre 70 e 78 dólares por ação (o valor final será fixado esta quarta-feira à noite). No limite superior do intervalo, a operação poderá permitir captar cerca de 64,4 mil milhões de dólares. A avaliação implícita da empresa aproxima-se dos 1,4 biliões de dólares, tornando esta uma das maiores estreias bolsistas de sempre.

Os sete fundadores podem valer 126 mil milhões de dólares

Os primeiros grandes beneficiários do IPO são os sete fundadores da Anthropic: Dario Amodei, Daniela Amodei, Christopher Olah, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan e Sam McCandlish. Segundo o Wall Street Journal, cada um poderá ficar com uma participação avaliada em cerca de 18 mil milhões de dólares após a venda de ações no âmbito da operação, o que coloca o valor conjunto das participações na ordem dos 126 mil milhões de dólares.

Dario Amodei, presidente executivo da empresa, é a figura mais conhecida do grupo. Doutorado em biofísica, passou pela investigação académica e trabalhou na Baidu e na Google antes de entrar na OpenAI, em 2016. Saiu da empresa no final de 2020, juntamente com outros investigadores e responsáveis, para fundar a Anthropic, em 2021.

A irmã, Daniela Amodei, é presidente da tecnológica e lidera o conselho de administração. Antes de se juntar ao irmão na OpenAI, passou pela política e pela empresa de pagamentos Stripe.

Os restantes cinco cofundadores têm percursos ligados sobretudo à investigação e ao desenvolvimento de modelos de IA. Entre eles estão Christopher Olah, uma das figuras centrais da investigação em interpretabilidade dos sistemas de IA, e Jared Kaplan, físico teórico que esteve envolvido em estudos sobre as chamadas scaling laws, que analisam a relação entre a dimensão dos modelos e o seu desempenho.

Tom Brown, Jack Clark e Sam McCandlish completam o grupo. Brown é responsável pela área de computação, Clark, antigo jornalista da Bloomberg, lidera atualmente o Anthropic Institute, e McCandlish é chief architect da empresa.

Apesar dos valores potenciais associados às suas participações, os fundadores não deverão transformar imediatamente a totalidade desse património em dinheiro. O prospeto identifica os sete como membros da estrutura de controlo da empresa e prevê restrições à venda de ações. Através de uma sociedade criada pelos cofundadores, estes terão ainda uma ação especial que lhes confere, em conjunto, 50,1% do poder de voto, embora essa classe de ações não tenha direitos económicos.

Os sete confundadores comprometeram-se a doar 80% das respetivas participações na empresa. A Anthropic prevê ainda destinar 5% das ações a um fundo de benefício público e criar um programa para acompanhar donativos dos funcionários.

Colaboradores com participações de milhões

Os fundadores não são os únicos que poderão beneficiar da entrada em bolsa. A valorização da Anthropic poderá também criar um grupo alargado de funcionários com patrimónios de vários milhões de dólares, sobretudo entre os trabalhadores que receberam ações ou opções numa fase inicial da empresa.

Uma análise da Bloomberg, baseada em dados da PitchBook, estima que cada funcionário da Anthropic detenha, em média, ações no valor de 72 milhões de dólares, considerando o ponto médio do intervalo de preços proposto para o IPO. Trata-se de uma média, pelo que o valor efetivo deverá variar significativamente consoante a antiguidade, a função e a quantidade de ações atribuídas a cada trabalhador.

A valorização também não significa, contudo, que todos possam vender imediatamente as suas participações. As ações estão sujeitas a regras e períodos de restrição à venda, e o valor de mercado poderá também oscilar depois do início da negociação.

A Bloomberg avança ainda que os funcionários da Anthropic venderam mais de 4,8 mil milhões de dólares em ações em operações privadas realizadas em junho de 2025 e abril de 2026.

Fundos de capital de risco podem arrecadar milhares de milhões

Entre os investidores institucionais, vários fundos de capital de risco poderão registar ganhos expressivos com a estreia da Anthropic em bolsa. O Financial Times estima esta quarta-feira que alguns dos primeiros apoiantes da empresa estejam prestes a obter retornos de dezenas de milhares de milhões de dólares.

A Iconiq Capital surge como o maior investidor financeiro, com uma participação que poderá valer cerca de 28 mil milhões de dólares. A Lightspeed Venture Partners, que investiu aproximadamente 3,2 mil milhões de dólares na empresa, poderá ver a sua posição ultrapassar os 25 mil milhões.

A Menlo Ventures poderá deter uma participação avaliada em cerca de 21 mil milhões de dólares, depois de um investimento inicial de mil milhões. Já a Spark Capital, que entrou na empresa na ronda de financiamento Série C, em 2023, poderá ter ações no valor de 11 mil milhões de dólares.

A Factorial Funds, através de Sol Bier, outro dos investidores da Série C, poderá deter uma participação ligeiramente superior a 10 mil milhões de dólares. A Coatue e o fundo soberano de Singapura, GIC, investiram perto de cinco mil milhões de dólares cada numa ronda que avaliou a Anthropic em 380 mil milhões. Com a avaliação implícita no IPO, cada uma das posições poderá ultrapassar os dez mil milhões de dólares.

O Financial Times destaca ainda o caso particular de Anjney Midha, investidor que apoiou a Anthropic em 2021. A valorização projetada da empresa representa um valor cerca de 2.300 vezes superior à avaliação que tinha quando realizou o primeiro investimento.

Também Guy Oseary, empresário da estrela musical Madonna, poderá arrecadar mais de sete mil milhões de dólares com um investimento inicial próximo de 400 milhões de dólares na empresa.

Amazon, Google e outros investidores estratégicos

Entre os acionistas externos mais relevantes estão também a Amazon e a Google, que combinaram investimentos financeiros com acordos de fornecimento de capacidade computacional à Anthropic.

As duas tecnológicas deverão deter, em conjunto, perto de 30% da empresa após a entrada em bolsa. A relação com a Anthropic é particularmente importante para ambas, uma vez que a empresa depende de grandes quantidades de capacidade de computação para treinar e operar os seus modelos de inteligência artificial.

Além das participações já existentes, a Anthropic acordou uma colocação privada de 26 mil milhões de dólares em ações de uma classe sem direito de voto. O investimento deverá envolver sete empresas: AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e TSMC Partners. A operação decorre em paralelo com o IPO e será realizada ao preço definido para a oferta pública.