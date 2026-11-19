A greve nacional da Administração Pública, agendada para esta sexta-feira, pode trazer perturbações em vários serviços do seu quotidiano, desde as escolas à rede de transportes municipais. Os funcionários públicos marcaram uma paralisação no final da primeira semana de votações do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) para mostrar descontentamento perante um documento que está “longe do interesse das populações”.

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De norte a sul do país, vários serviços, como escolas, hospitais ou transportes públicos municipais, poderão sofrer perturbações, dada a expectativa de adesão elevada à greve convocada pela Frente Comum. “Estamos à espera de uma adesão muito grande na esmagadora maioria dos setores. Houve pré-avisos em todos os setores a indicarem que não vai haver nenhum trabalhador da Administração Pública que não possa fazer greve. Do que resulta do trabalho de mobilização, é que vamos assistir a uma grande greve esta sexta-feira”, disse ao ECO o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana.

O responsável antecipa “um impacto mais visível” nos serviços que envolvem atendimento ao público, como a educação, as Lojas do Cidadão, os balcões das Finanças e Segurança Social ou a recolha de resíduos, no âmbito da administração local, mas lembra que existe “toda uma greve nos bastidores” da Administração Pública, de trabalhadores que não têm contacto com público, nomeadamente dos serviços centrais, dos quais também é esperada uma forte adesão.

Os sindicatos exigem a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (documento com reivindicações) para 2027 para que os trabalhadores tenham melhores condições de vida e acreditam que ainda é possível travar a viabilização do OE2027.

“Nunca acusámos o Governo de incompetência. Estamos em desacordo com a sua linha política. Se corrigir o que está no OE2027, deixando de priorizar os benefícios fiscais para as empresas, que no seu conjunto são 11.868 milhões de euros, e optar por valorizar os serviços públicos e os salários, deixa de haver conflito. Quem está descontente manifesta-se – é precisamente isso que os trabalhadores vão fazer”, sintetizou o líder da Frente Comum.

Até ao dia 24 [votação final global do OE2027], em termos práticos, está tudo em aberto. Queremos acreditar que a luta que vamos ter sexta-feira e no sábado com a manifestação convocada pela CGTP, já com trabalhadores do privado, possa ter um efeito semelhante ao que teve a grande luta que levou à rejeição do pacote laboral. Sebastião Santana Coordenador da Frente Comum

As escolas devem ser das instituições mais afetadas, uma vez que, nos últimos dias, têm surgido alertas dos agrupamentos escolares aos pais para o fecho de portas neste dia dada a expectável falta de professores e contínuos.

“Os indicadores que temos é que vai ser elevado o número de escolas que vai estar encerrada de norte a sul do país, seja porque o pessoal não docente dos setores estratégicos da escola, não comparecendo ao serviço, obriga ao encerramento da escola, seja pela expectativa de que os professores vão ter uma grande adesão a esta greve”, explicou Francisco Gonçalves, secretário-geral da Fenprof – Federação Nacional dos Professores, em declarações ao ECO.

Os docentes querem mostrar que estão insatisfeitos com a falta de resposta ao nível da revisão do estatuto da carreira docente, dos aumentos salariais e do investimento público que é necessário para a rede escolar, para a ciência e para a chamada educação inclusiva. “Não há verbas suficientes nem para requalificar escolas nem para investir na ciência e na investigação. Por outro lado, nos últimos tempos, temos visto um fosso de desempenho a crescer entre os alunos de mais baixos recursos económicos e os restantes”, diz Francisco Gonçalves.

Os profissionais da área educativa contestam ainda a dimensão das subidas de salário, que não fazem face ao aumento do custo de vida. “Se olharmos para o ano que está em curso, o valor da inflação é superior ao valor dos aumentos salariais que tivemos o ano passado”, alerta ainda o secretário-geral da Fenprof.

Segundo o Eurostat, os salários da Função Pública em 2026 praticamente estagnaram em relação à inflação. Para o próximo ano, o pacto com as federações sindicais representativas dos trabalhadores da Administração Pública prevê uma atualização de 2,3%, exatamente o valor de previsão de inflação, ou o mínimo de 60,52 euros e uma subida do subsídio de refeição de 15 cêntimos para 6,30 euros.

Para a Fenprof, o maior problema da educação em Portugal, que é a falta de professores, deveria ser resolvido por via da valorização do estatuto da carreira docente, porém as “verbas que existem são manifestamente insuficientes para tudo o que Governo diz que vai promover em 2027”, sejam progressões normais ou por meio da recuperação do tempo de serviço seja a correção das chamadas ultrapassagens, como prevê a lei publicada na segunda-feira.

Temos muito receio de que a inflação continue a ‘comer’ o rendimento no próximo ano. Num momento em que se discute o OE2027, é muito importante que os trabalhadores digam que este Orçamento não serve e que é preciso para reforçar o investimento público, melhorar os salários e melhorar as carreiras de quem trabalha. Francisco Gonçalves Secretário-geral da Fenprof

Além da greve da Administração Pública, os professores juntar-se-ão também à manifestação da CGTP no sábado e estarão representados, também através de dirigentes e delegados sindicais, numa concentração em frente à Assembleia da República na próxima terça-feira, data da votação final global da proposta de OE2027.

Saúde com serviços mínimos

Caso tenha consultas ou exames médicos agendados sem urgência é aconselhável verificar nas mensagens, aplicação do hospital/clínica, correio ou email se não sofreu um cancelamento, uma vez que tanto os médicos como os enfermeiros aderiram à paralisação da Função Pública, o que causa alterações na organização dos estabelecimentos de saúde.

Os sindicatos da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) aderiram a esta greve nacional em defesa do SNS e dos direitos laborais dos médicos que exerçam atividade nos setores público, social e privado. Num contexto de contestação à proposta de OE2027, estes profissionais de saúde exigem o reforço do investimento no SNS, o “cumprimento efetivo” do direito à negociação coletiva, o aumento de 15% da remuneração base e do subsídio de refeição, a valorização das carreiras e a revogação do SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, que avalia os trabalhadores.

Apesar da greve médica, os médicos vão garantir a prestação de cuidados como tratamentos de quimioterapia e radioterapia, diálise, urgência interna, administração de medicamentos de uso exclusivamente hospitalar, imunohemoterapia com ligação aos dadores de sangue, recolha de órgãos e transplantes, paliativos em internamento e punção folicular.

No caso da enfermagem, também existem serviços mínimos e um “piquete de greve” para os cuidados de saúde urgentes e impreteríveis. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) decretou o arranque da greve à meia-noite – embora possa ter começado ainda na quinta-feira para o turno da noite – com o objetivo de apelar ao reforço do SNS, ter “justos” aumentos salariais para o próximo ano, “que reponham o poder de compra” e negociar “todas as matérias” da Proposta Reivindicativa Comum para 2027, apresentada pela Frente Comum.

Autarquias alertam para “atrasos ou interrupções” na recolha do lixo

Nos transportes, mais precisamente autocarros escolares ou de serviços municipalizados (em que as empresas estão integradas nas câmaras municipais e os motoristas ou técnicos sejam funcionários públicos) poderá haver obstruções no habitual funcionamento das carreiras entre as 4h30 da madrugada desta sexta-feira até às 2h30 do dia 22 de novembro.

Em concelhos como Coimbra ou Barreiro, as autarquias já deixaram avisos para os potenciais efeitos nos transportes públicos da greve convocada pelo STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins. O conselho que está a ser deixado aos munícipes é de irem acompanhando os horários disponíveis através das respetivas aplicações móveis.

Em Lisboa, apesar de empresas como a Metropolitano de Lisboa, a Carris ou a Transtejo não serem abrangidas por esta perturbação, o problema vai ser na recolha do lixo. A autarquia liderada por Carlos Moedas advertiu que “durante este período, poderão ocorrer atrasos ou interrupções no serviço de recolha de lixo em diferentes zonas do concelho”, contudo “os serviços municipais de Higiene Urbana irão procurar minimizar os constrangimentos”. O mesmo se passará em Almada, por exemplo.

Noutras áreas de atividade, como a justiça, os sindicatos não aderiram enquanto organização, mas deixaram a decisão de participar neste protesto à vontade de cada trabalhador. É o caso dos Sindicato Magistrados do Ministério Público (SMMP), do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) ou do Sindicato dos Técnicos de Migração (STM).