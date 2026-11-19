A !F Creative Capital, empresa fundada por Hugo Veiga e Diego Machado, anunciou a constituição de uma equipa em Portugal, que será liderada por Vasco Mendonça. José Paz Ferreira e Ana Luísa Moreira completam a estrutura, com responsabilidades nas áreas de tecnologia, data, operações e gestão de clientes.

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A empresa, que já desenvolve projetos para clientes portugueses nas áreas de estratégia, criatividade, comunicação e desenvolvimento de negócios, pretende reforçar a sua presença no mercado nacional através de uma equipa que combina experiência em publicidade, tecnologia, startups e gestão de negócios, descreve em comunicado.

Vasco Mendonça assume a liderança estratégica e o desenvolvimento de negócios. Com quase 20 anos de carreira, passou pelo Publicis Groupe e O Escritório. Foi também cofundador da marca de vestuário ISTO., passou pela startup Uniplaces e desempenhou funções de chief marketing officer (CMO) na Tymeshift, entretanto adquirida pela Zendesk. Nos últimos anos, esteve ainda ligado à direção de comunicação de campanhas eleitorais, na política e no desporto.

José Paz Ferreira ficará responsável pelas áreas de tecnologia, data e impacto. Com experiência na intersecção entre estratégia, tecnologia e comunicação, trabalhou em campanhas de advocacy e mobilização em mais de 15 países europeus. Na Electica, empresa tecnológica dedicada à comunicação política, liderou a expansão do negócio europeu. Antes, trabalhou na londrina Third Bridge.

Já Ana Luísa Moreira assume a gestão de projetos, operações e relação com clientes. Com cerca de nove anos de experiência, passou por agências brasileiras como a Droga5 São Paulo, GREY e Mutato, e pela portuguesa Bastarda.

“Portugal tem talento, ambição e empresas com potencial para ir mais longe. O que muitas vezes falta não são ideias, mas novas formas de as transformar em valor“, afirmam Hugo Veiga e Diego Machado, fundadores da !F Creative Capital, citados em comunicado. Os responsáveis acrescentam que a nova equipa reúne experiências complementares para “transformar esse potencial em resultados concretos”.

A !F Creative Capital organiza a sua atividade em cinco áreas: Commissions, Ventures, Entertainment, Production e School. A estrutura internacional e multidisciplinar combina talento e parceiros em diferentes mercados, desenvolvendo projetos para marcas, novos negócios e propriedades de entretenimento.

Pode rever aqui a entrevista a Hugo Veiga, publicada no final de outubro: