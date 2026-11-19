O Governo francês anunciou esta quinta-feira medidas para reforçar a cibersegurança devido a um nível de ameaças “particularmente grave e inédito” e que previsivelmente tenderá a agravar-se, segundo o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu.

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“Não há nada que leve a crer que as coisas vão melhorar”, advertiu o chefe do executivo numa conferência de imprensa, sublinhando que, embora França tenha sido afetada por estes problemas um pouco mais cedo que outros parceiros europeus, se trata de um fenómeno global e sistémico que se agravará com o avanço das tecnologias, como as ferramentas de Inteligência Artificial (IA).

Por isso, anunciou medidas para dar prioridade à cibersegurança no aparelho do Estado, após uma reunião interministerial convocada para abordar o assunto, na sequência dos ciberataques ocorridos em França nas últimas semanas, como a sabotagem em larga escala dos sistemas de refrigeração dos supermercados, a 11 e 12 de outubro, e a tentativa falhada de ataque a bancos de sangue, no início de novembro.

Registaram-se também, nos últimos meses, muitos casos de roubo de dados e ciberataques a ministérios e organismos do Estado. “Todos os cenários algo sombrios que tínhamos imaginado desde 2022 (…) são casos práticos que estão a desenrolar-se diante dos nossos olhos”, observou Lecornu.

As iniciativas anunciadas incluem uma “mudança de paradigma” para dar prioridade orçamental à cibersegurança em detrimento da implementação de novo ‘software’, além da atribuição de 200 milhões de euros do programa França 2030 (um plano de investimento para fomentar a competitividade e a inovação) à investigação e desenvolvimento de ferramentas de prevenção e resposta a ataques cibernéticos.

Depender de ferramentas procedentes do estrangeiro acarreta “um elevado risco de fragilidade”, salientou o ministro da Economia francês, Roland Lescure.

Lecornu definiu a necessidade de adaptação como uma “corrida contra o tempo”, na qual serão também adotadas medidas para “fornecer um melhor apoio às vítimas”.

Além da multiplicação dos ataques, as motivações por detrás destes fenómenos alteraram-se, observou, na mesma conferência de imprensa, o diretor-geral da Agência Nacional de Segurança dos Sistemas de Informação (ANSSI), Vincent Strubel.

Anteriormente, tais ações realizavam-se sobretudo por “interesses lucrativos”, ao passo que atualmente, não só se comete esse tipo de crime, como se usa o ciberataque por razões ligadas à “reputação” ou à “competição entre atacantes”, para ver quem consegue causar mais danos.

Por essa razão, segundo Strubel, agora, todos os tipos de sistemas estão em risco, e não apenas aqueles que representam uma oportunidade económica, num cenário em que a IA permitirá multiplicar tanto o número como a dimensão dos ataques.

A isto acresce, prosseguiu, que “a sabotagem” por parte de outros Estados, ou de atores ligados a Estados específicos – uma coisa que há anos era apenas “uma hipótese teórica” ou que não tinha ocorrido dentro das fronteiras de França – é hoje “uma realidade”.

“Isso ficou patente de forma evidente e brutal com o ataque às instalações frigoríficas sofrido a 12 de outubro. É uma realidade que também vemos alastrar e preparar-se, em pequena escala, contra outras instalações industriais”, declarou o diretor da ANSSI.