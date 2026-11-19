O fundo C2 Capital Partners vai investir cerca de 3,2 milhões de euros no grupo hortícola Campotec, com sede em Torres Vedras, para entrar no capital da empresa da região Oeste, após o fim do ciclo de investimento da CREST e Iberis Capital.

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Contactada pelo ECO, a administração da Campotec não apresenta detalhes do negócio, mas explica que a participação fica “perto de 50%-50%” dividida entre a atual equipa de gestão e os novos investidores, que foram o fundo C2 Legacy Buyout e António Ribeiro Cunha, fundador do family office Mello RDC e administrador da Nutrinvest e Sovena.

“A lógica é mesmo de equilíbrio. Aproximou-se o momento de saída dos fundos de investimento que entraram em 2020, portanto tinha feito seis anos, e a equipa de gestão, que não tinha capacidade financeira para o fazer sozinha, tomou a iniciativa de preparar o percurso para a aquisição e fomos à procura de um parceiro financeiro. A C2 pareceu-nos um parceiro interessante”, disse o administrador Hugo Rodrigues.

A transação envolve o controlo conjunto entre o trio de promotores, a C2 e António Ribeiro Cunha da Campotec IN (conservação e transformação de hortofrutícolas), bem como das participadas Campotec Agro e Energip – Comércio de Combustíveis Lda.

Após esta operação, que foi notificada à Autoridade da Concorrência e assessorada pela sociedade de advogados SRS Legal, a comissão executiva do grupo Campotec manter-se-á composta pelos administradores executivos Luís Trindade, Hugo Rodrigues e Luís Frutuoso, que trabalharão ao lado de mais dois administradores (não executivos) vindos do fundo C2, cujos nomes ainda estão por formalizar.

O acordo de investimento será votado numa assembleia geral que se realiza no próximo dia 10 de dezembro nas instalações da empresa, na Zona Industrial de Casalinhos Alfaiata. Os acionistas da Campotec foram chamados a deliberar sobre a emissão de obrigações convertíveis em ações representativas de capital, no valor total de 3,2 milhões de euros, a subscrever pelos fundos e sobre o aumento do capital necessário para “satisfazer os pedidos de conversão das obrigações convertíveis”, de acordo com o convocatório que deu entrada no registo comercial e foi consultado pelo ECO.

O “trabalho de casa” para esta nova fase de investimento começou há cerca de dois anos quando a Campotec, que emprega 350 trabalhadores, decidiu avançar com um spin-off do negócio de fruta, que produz e comercializa pêras e maçãs na marca Campotec Frutas Lda. “Separámos completamente as operações para moldar a nossa fábrica para hortícolas e para teremos outra capacidade para crescer”, afirmou Hugo Rodrigues.

Hoje, mais de 80% do negócio é a chamada quarta gama, que abrange vegetais (legumes e hortaliças frescas) preparados e levados para estarem prontos a consumir, dependendo do produto. Dada a validade reduzida, de no máximo sete dias para se manterem frescos, os produtos da Campotec são maioritariamente destinados ao mercado português, embora uma parte das batatas siga da fábrica em Torres Vedras para França e para Espanha.

“A nossa indústria é a da alimentação saudável e as pessoas cada vez têm mais preocupação com a nutrição e a importância de comer mais vegetais. Outra tendência que também nos ajuda é a conveniência, que encaixa bem com quem tem menos tempo para cozinhar. Por outro lado, os restaurantes também procuram mais produtos que não querem tanta mão-de-obra, porque enfrentam escassez de empregados”, adianta o o gestor.

Preços sobem em janeiro para responder à subida de custos

No próximo ano, a gestão da Campotec deverá aumentar a tabela de preços para fazer face ao aumento crescente dos custos operacionais. Tal como outras empresas industriais, o grupo Campotec encontra-se no limite de absorção do custos da energia e combustíveis, portanto terá “em breve” de tomar decisões difíceis.

Hugo Rodrigues admite que “tem sido bastante complicado” gerir esta pressão. “Para já, estamos a absorver grande parte dos custos. Tivemos um impacto grande, que conseguimos repercutir um pouco quando começou a guerra no Irão, mas os custos têm continuado a aumentar e pesam muito na operação industrial. Em breve, devemos repercutir nos preços de venda”, reconhece.

"Temos tentado ser o mais eficientes possível, entregando sempre qualidade. Mas temos a vantagem de ser um setor defensivo, porque as pessoas precisam de alimentação, o que o torna resiliente em situações de crise. ” Hugo Rodrigues Administrador executivo do grupo Campotec

O reflexo nos fornecedores que levam estas hortícolas torrienses até às prateleiras dos supermercados deve ocorrer já em janeiro de 2027, à semelhança do que irá fazer a Navigator com o papel de embalagens mais sustentáveis (packaging de papel e cartão). Em causa está o facto de coincidir com a data dos aumentos salariais de 6% ou 7% para os trabalhadores da fábrica, que pesará sobre as despesas com pessoal.

“Os preços são o que são. Não há propriamente margem para negociar melhor ou cortar mais, porque continuamos a precisar de combustíveis e energia. Tentamos manter uma estabilidade de preços com os nossos clientes ao longo do ano, mas no início teremos de fazer uma atualização”, conta Hugo Rodrigues.

A Campotec S.A teve uma faturação de 37,7 milhões de euros no ano passado e espera encerrar 2026 com um volume de negócios superior a 50 milhões de euros, o que representa um aumento homólogo na ordem dos 33%. Para 2027, a gestão antecipa um crescimento de aproximadamente 10%.