⚡ ECO Fast A consultora INOVA+ foi adquirida pelo fundo Sun European Partners, permitindo acelerar a sua expansão internacional e a entrada no mercado espanhol.

Com 63% do volume de negócios gerado no exterior, a INOVA+ planeia abrir um escritório em Santiago de Compostela e reforçar a presença em Bruxelas.

A aquisição possibilita um crescimento orgânico e por aquisições, preparando a INOVA+ para competir no novo ciclo de inovação europeu com um investimento significativo.

A consultora portuguesa INOVA+ foi comprada pelo fundo de private equity Sun European Partners, um investimento que vai permitir à empresa liderada por Miguel Sousa acelerar a expansão internacional. Com cerca de 63% dos 11 milhões do volume de negócios gerado em 2025 captado no exterior, a consultora vai entrar no mercado espanhol, com a abertura de um novo escritório em Santiago de Compostela, e reforçar a presença em Bruxelas. Entrada de novo acionista vai permitir acelerar crescimento orgânico e por aquisições.

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“A INOVA+, consultora portuguesa especializada em inovação, está a acelerar a sua estratégia de crescimento, tendo concretizado a entrada em Espanha, como primeira ação de um plano para intensificar a internacionalização”, explica a empresa em comunicado, no qual informa que passou a ser controlada pelo fundo Sun European Partners, que comprou 100% do capital.

A equipa de gestão, que tem Miguel Sousa como CEO e Nuno Soares como CCO, vai manter-se a mesma após a aquisição, que vai permitir ao grupo acelerar o seu desenvolvimento e internacionalização, quer pela expansão orgânica, quer através de aquisições tanto em Portugal como na Europa, refere o mesmo comunicado.

“Estamos alinhados com o próximo ciclo do mercado europeu de inovação. Queremos crescer em Portugal e em novas geografias europeias, integrando novas empresas, equipas e competências. A nossa aposta passa por combinar conhecimento local com escala europeia”, revela Miguel Sousa, citado no comunicado.

A expansão internacional tem como objetivo “reforçar a sua presença nos centros de decisão europeus, permitindo explorar as suas vantagens competitivas no novo ciclo do mercado europeu de inovação”. “O próximo ciclo de programas europeus deverá reforçar a aposta da União Europeia na competitividade, na inovação e na capacidade de transformar conhecimento e tecnologia em crescimento e escala”, destaca Miguel Sousa.

“Para empresas, universidades, territórios e outras organizações, isto significa um contexto cada vez mais exigente, em que não será suficiente identificar oportunidades de financiamento: será necessário construir estratégias diferenciadoras, desenvolver competências, estabelecer parcerias europeias e posicionar-se nos ecossistemas certos. É também por isso que temos vindo a reforçar a presença internacional da INOVA+”, acrescenta o CEO da consultora, que considera que a proximidade aos centros de decisão europeus permite ajudar os clientes a aceder aos instrumentos europeus, “mas sobretudo a prepararem-se melhor para competir e crescer à escala europeia”.

Num momento em que Bruxelas prepara programas europeus de mais de 400 mil milhões de euros, a INOVA+ assume-se como “a empresa líder em Portugal na área da inovação e financiamento europeu e uma das principais referências a nível europeu, com uma presença consolidada em vários mercados e uma forte integração em redes, parcerias e ecossistemas transnacionais”.

Segundo refere ainda, ao longo dos últimos anos, a consultora apoiou empresas, universidades, centros de investigação, cidades, regiões e outras organizações no acesso a programas como Horizon Europe, European Urban Initiative, URBACT, LIFE ou Interreg. “O novo ciclo europeu 2028–2034 representa uma oportunidade para acelerar esta trajetória“, sustenta.

Presente em Portugal, Bélgica, Alemanha e Polónia, a consultora chega agora a Espanha, com um escritório em Santiago de Compostela, que aumenta para oito a rede de escritórios distribuída por cinco países e uma equipa de mais de 160 profissionais. O grupo tem uma organização potenciada por três hubs especializados, o Ecosystems Hub, o EU Hub e o Digital & AI Lab, este último com sede em Heidelberg, na Alemanha.