O Governo aprovou esta quinta-feira um total de 50 milhões de euros para defesa para aplicar na modernização dos Pandur, novas viaturas 6×6 e manutenção e reparação de helicópteros Black Hawk da Força Aérea.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O que fizemos hoje foi aprovar mais algumas aquisições de material, equipamentos e serviços na defesa no total de 50 milhões de euros para melhorar a capacidade logística das nossas Forças Armadas. Estamos a caminhar para o objetivo de ultrapassar os 2,15% do PIB em despesas com defesa”, começou por referir António Leitão Amaro, ministro da Presidência, no conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros.

“Esta despesa inclui a modernização de até 65 veículos militares Pandur, a compra de 14 novas viaturas 6×6 e manutenção e reparação dos helicópteros da Força Aérea UH-60, conhecidos por Black Hawk”, detalhou o governante.

No Conselho de Ministros foi ainda aprovado o “reforço de cooperação com Cabo Verde, um dos principais parceiros e aliados no hemisfério Sul” e “com isso promover a segurança no Atlântico”, informou ainda o ministro, sem mais detalhes.