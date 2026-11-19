O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, acusa o PS e o Chega de estarem a construir uma “coligação de défice” no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), alertando que a aprovação das propostas dos socialistas poderá transformar o excedente previsto pelo Governo num défice de 0,3% do PIB.

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“Estamos preocupados. Por se estar a ver cada vez mais uma coligação não só negativa, como uma coligação de défice”, afirmou o governante, no briefing após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, considerando que os entendimentos entre os dois partidos da oposição estão a pôr em causa o equilíbrio das contas públicas.

“Estas escolhas que estamos a ver formar por coligação entre o PS e o Chega – só assim as propostas são aprovadas – são para uma coligação de défice nas contas públicas, que os portugueses não querem. Não é uma realidade a que queiram voltar”, declarou ainda.

No primeiro dia de votações na especialidade, o Governo sofreu as primeiras derrotas relevantes com impacto para as contas públicas. PS e Chega voltaram a juntar votos em várias iniciativas para aprovar alterações que contrariam a posição de PSD e CDS-PP, desde as pensões ao arrendamento, passando pelas carreiras da Administração Pública e pela integração de trabalhadores do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O alerta de Leitão Amaro surge no mesmo dia em que foram conhecidos novos cálculos do Governo sobre o impacto das propostas de alteração apresentadas pelo PS ao OE2027. Com base nas contas do Executivo, as iniciativas socialistas poderão fazer passar as contas públicas do excedente previsto para um défice de 0,3% do PIB em 2027, mesmo considerando as medidas de compensação apresentadas pelo partido.

Em causa estão sobretudo três propostas fiscais do PS: a reposição do IVA zero no cabaz alimentar, a redução da taxa de IVA dos combustíveis de 23% para 13%, através de uma descida do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), e a fixação de um teto para este imposto.

Apesar de o PS ter apresentado medidas para compensar a perda de receita, estas só deverão produzir efeitos depois de 2027, pelo que, segundo os cálculos do Governo, não impedem a deterioração do saldo orçamental no próximo ano.

O cenário representa também uma revisão em baixa face aos números que o ministro das Finanças tinha avançado na semana passada, em Bruxelas, quando admitiu um défice de 0,2% do PIB. As novas contas apontam, assim, para um agravamento de uma décima.

“Se forem aprovadas as medidas sugeridas pelo PS, podem atirar para um défice de 0,3% no próximo ano”, insistiu Leitão Amaro. O ministro evocou o esforço de consolidação feito por Portugal desde a crise financeira e a bancarrota de 2011, durante o Governo de José Sócrates, para reduzir o défice e a dívida pública.

"Um país que fez um esforço tão grande desde a bancarrota de José Sócrates para reduzir o défice e a dívida. A coligação do défice quer-nos atirar para esse mau lugar. Os portugueses devem estar preocupados.”

O governante deixou ainda um apelo aos partidos para que não aprovem as medidas em causa. “É um apelo para que não sejam irresponsáveis e não sigam este casamento inconveniente. Défice é um caminho perigoso e mau”, completou o ministro.

A discussão do OE2027 está a ser marcada por uma forte pressão parlamentar sobre o Governo. Os partidos entregaram 2.864 propostas de alteração ao documento, um novo máximo histórico, acima das 2.176 registadas no ano passado. A maioria das iniciativas foi apresentada pelo Chega, enquanto o PS avançou com 180 propostas.