Direto Hugo Soares acusa PS de “hipocrisia política a toda a prova”. Siga aqui
PSD acusou o PS de querer condicionar o Governo ao juntarem votos para converter um eventual bónus das pensões num aumento permanente ou para aprovar garantias às rendas.
Arranca, esta quinta-feira, o segundo dia de votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) que será antecedido, da parte da manhã, por um debate em plenário, e em que poderão ser avocadas normas que foram votadas esta quarta-feira.
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No primeiro dia de votações, o Governo sofreu pesadas derrotas ao ver várias propostas do PS serem aprovadas, em coligação negativa com o Chega, e contra a vontade do Executivo e da maioria que o suporta no Parlamento (PSD/CDS): desde a conversão de um eventual bónus aos pensionistas num aumento permanente à criação de uma garantia pública para as rendas ou o fim definitivo da comissão de amortização antecipada dos contratos de crédito com taxa variável.
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