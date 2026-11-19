A guerra no Irão custou mais de 48 mil milhões de dólares (cerca de 43,7 mil milhões de euros) aos Estados Unidos desde os primeiros ataques em 28 fevereiro, afirmou esta quinta-feira um responsável do Pentágono.

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“A 13 de novembro, esse montante ascendia a 48,3 mil milhões de dólares”, afirmou o controlador adjunto para os Assuntos Orçamentais e de Dotações do Pentágono, Arthur Miller, durante uma audiência parlamentar em Washington.

Este valor representa um aumento de cerca de 26% em relação a uma estimativa anterior do Gabinete Orçamental do Congresso (CBO), que avaliava o custo da guerra em 38 mil milhões de dólares (cerca de 34,6 mil milhões de euros) a 1 de agosto.

“Este montante inclui munições, custos de substituição de equipamento e despesas operacionais“, precisou Miller, durante uma audiência sobre a sua nomeação para o cargo de secretário adjunto da Marinha, responsável pela gestão financeira.

Este valor não inclui os danos sofridos pelas bases norte-americanas no Médio Oriente, algumas das quais foram gravemente atingidas por ataques com drones e mísseis iranianos, nem tem em conta as repercussões na economia mundial.

O conflito começou com os ataques israelo-norte-americanos contra a República Islâmica do Irão em fevereiro deste ano. Apesar de um cessar-fogo, nas últimas semanas Washington e Teerão têm trocado ataques pontuais enquanto ambos reivindicam o controlo sobre o estreito de Ormuz.

O risco de escalada militar tem aumentado nos últimos dias, quase nove meses após o início da guerra lançada por Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica, e complica as negociações para uma solução diplomática, que estão estagnadas apesar dos esforços de mediação do Qatar.

Devido à escalada recente, o Departamento de Estado norte-americano renovou na quinta-feira os avisos aos seus cidadãos no Bahrein e na Arábia Saudita sobre os riscos associados ao conflito com o Irão e aos ataques dos rebeldes Huthis do Iémen.