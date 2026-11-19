Os cidadãos do Porto e os agentes económicos da cidade têm a habitação como segunda maior preocupação, atrás apenas do trânsito. Para o atual mandato, 32% veem-na como principal prioridade, seguindo-se a segurança, com 30%, e a mobilidade, apontada por 15%. No que concerne ao turismo, a concentração é vista como preocupação por 23% dos que responderam a um inquérito da Câmara Municipal do Porto conhecido nesta quinta-feira. A maioria considera que tem um impacto “positivo ou muito positivo” no seu município.

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Os dados constam do estudo promovido pela Câmara Municipal do Porto e elaborado pelo IPDT – Tourism Intelligence, dado a conhecer nesta quinta-feira. Nele, 62% dos portuenses e 79% dos agentes económicos dão nota positiva ao turismo.

No Porto, 47% dos cidadãos mostram preocupação com a habitação, tema envolto em polémica entre os manifestantes das acampadas e as autoridades. Só o trânsito e mobilidade superam, com 63%. Quando se olha para os jovens dos 18 aos 34 anos, a habitação já passa a ser vista como problema para 69% dos inquiridos.

Estes elementos foram conhecidos nesta quarta-feira no encontro do Conselho Municipal de Turismo, momento em que se anunciou uma plataforma digital de reserva de estacionamento de autocarros turísticos e outros transportes turísticos ocasionais.

As notas relativas à atividade empresarial demonstram resultados variados. Segundo o comunicado disponibilizado pela autarquia, 40% dos inquiridos admite realizar investimentos nos próximos 12 meses. Na mesma amostra, 72% dos estabelecimentos registaram um aumento do custo de vida e cerca de metade assinala uma redução da rentabilidade.

Entre os atributos da Invicta, os principais são o mar e rio (84%), património e vida cultural (64%) e a gastronomia (48%).

As principais preocupações, aponta o mesmo comunicado, são a trânsito e mobilidade (63%), habitação (32%) e segurança (30%). Os residentes na cidade há menos de cinco anos são os que melhor avaliam a qualidade de vida (72%) e a confiança no futuro (87%).

Como obstáculos ao desenvolvimento da atividade são apontados o estacionamento e o custo do espaço comercial.

A qualidade de vida é um ponto claramente favorável nesta avaliação, com 60% dos inquiridos a considerarem a cidade um bom local para viver, em linha com os que viram melhorias no último ano. Ainda no que concerne à atividade turística, 77% dos residentes veem-na como fundamental para o crescimento económico e 75% reconhece a importância desta na criação de emprego.

Tanto agentes económicos (85%) como cidadãos (60%) concordam que a cidade deve manter a aposta no turismo. Nos últimos, a comparação com dados de 2025 mostra que a aceitação do turismo entre os menores de 35 anos superou os 50% (subiu de 48 para 57%).

Responderam a este inquérito 5.577 residentes.