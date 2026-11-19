A Havas Espanha nomeou Carmen Fernández de Alarcón vice-presidente executiva da empresa, um cargo recém-criado a partir do qual irá liderar a integração das suas duas grandes redes de negócio, a Havas Media Network e a Havas Creative Network, com o objetivo de impulsionar o crescimento e reforçar o posicionamento do grupo no mercado espanhol.

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Esta nomeação representa um passo na estratégia da Havas para reforçar o seu modelo de liderança transversal, promover uma maior coordenação entre criatividade e meios de comunicação e oferecer respostas mais ágeis e integradas às necessidades dos anunciantes, num contexto de profunda transformação do setor.

A partir das suas novas funções, Fernández de Alarcón irá liderar áreas estratégicas para o desenvolvimento da empresa, entre as quais a integração de competências, a relação com os clientes, o plano de crescimento, a identificação de novas oportunidades de negócio e a construção da reputação corporativa da Havas em Espanha.

INTEGRAÇÃO E CRESCIMENTO

A criação desta vice-presidência executiva reforça a aposta do grupo num modelo de negócio que interliga criatividade, meios de comunicação, tecnologia, dados e inteligência artificial, com o objetivo de proporcionar maior valor aos seus clientes e aproveitar as oportunidades oferecidas pela transformação da indústria da comunicação.

Fernández de Alarcón afirmou que encara esta nova etapa «com o entusiasmo e a responsabilidade de continuar a contribuir para o crescimento da empresa, promovendo uma visão transversal, transformadora e fortemente orientada para o valor que proporcionamos aos nossos clientes e ao mercado».

Esta reorganização insere-se na estratégia global da Havas de aprofundar a integração das suas capacidades e especialidades, com base no Converged.AI, o sistema operativo do grupo que unifica dados, tecnologia e inteligência artificial para desenvolver soluções de marketing e comunicação mais eficazes e escaláveis.

TRAJETÓRIA INTERNACIONAL

Carmen Fernández de Alarcón conta com mais de 25 anos de experiência no setor da comunicação e do marketing, com uma trajetória ligada à transformação empresarial, à gestão de talentos, ao desenvolvimento de negócios e à construção de marcas. Ao longo da sua carreira, assumiu cargos de responsabilidade em empresas multinacionais como a Procter & Gamble, a WPP, o BBDO Group e a Havas.

Para além da sua atividade executiva, integra os conselhos de administração do Grupo Prisa, da Catenon e da Câmara de Comércio Franco-Espanhola. A sua trajetória tem sido reconhecida em diversos rankings de liderança empresarial, entre os quais a lista da Forbes das 100 mulheres mais influentes de Espanha e o ranking das 100 Mulheres Líderes em Espanha.

Fundada em Paris em 1835, a Havas é um dos maiores grupos internacionais de comunicação, com cerca de 23 000 profissionais e presença em mais de 100 países. A empresa desenvolve a sua atividade através de um modelo integrado que combina criatividade, meios de comunicação, tecnologia e produção, apoiado na colaboração entre equipas e especialidades da sua rede internacional de Havas Villages.