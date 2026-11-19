O Serviço de Aparelho Digestivo do Hospital Universitário Geral da Catalunha ampliou a sua capacidade diagnóstica com a incorporação de sistemas de manometria esofágica e anorretal 3D de alta resolução. Trata-se de uma tecnologia de última geração que permite avançar no estudo das perturbações funcionais e da motilidade digestiva.

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Salientou que estes novos equipamentos permitem registar com grande precisão as pressões e a coordenação muscular que intervêm nas diferentes funções do aparelho digestivo e representar esta informação através de mapas de alta resolução. A sua incorporação representa um novo avanço no empenho do centro em integrar inovação tecnológica, conhecimento especializado e cuidados individualizados.

Segundo explicou o Dr. José Walter Huaman Ríos, chefe do Serviço de Aparelho Digestivo do Hospital Universitário Geral da Catalunha, «a manometria de alta resolução permite-nos conhecer com muito mais pormenor como está a funcionar o aparelho digestivo e que mecanismo pode estar por trás dos sintomas que o doente apresenta. Esta informação é fundamental para podermos orientar melhor tanto o diagnóstico como o tratamento».

Para o estudo da função esofágica, o hospital incorporou o sistema ManoScan™ ESO, que permite analisar com grande detalhe a coordenação das contrações do esófago, a progressão de cada deglutição e o funcionamento dos esfíncteres esofágicos.

Este exame é especialmente indicado em doentes com dificuldade em engolir — disfagia —, dor torácica de origem não cardíaca ou suspeita de distúrbios motores do esófago. Entre outras alterações, permite identificar a acalasia, a obstrução da junção entre o esófago e o estômago e outros distúrbios da motilidade esofágica.

A principal contribuição desta tecnologia não reside apenas na obtenção de registos mais detalhados, mas na capacidade de os relacionar com os sintomas, o historial clínico e os restantes exames do doente, de modo a obter uma interpretação mais completa de cada caso.

Neste sentido, o Dr. Huaman salienta que «dois doentes podem apresentar sintomas semelhantes e, no entanto, ter mecanismos funcionais diferentes. A capacidade de os identificar com precisão permite-nos avançar para cuidados mais personalizados e selecionar o tratamento mais adequado em cada situação».

ESTUDO MAIS PRECISO

Por outro lado, a incorporação do sistema ManoScan™ AR 3D no Serviço de Aparelho Digestivo permite às suas equipas estudar com maior precisão a função anorretal e a coordenação muscular, ao obter uma representação tridimensional das pressões do canal anal e do reto.

Esta técnica é indicada principalmente em doentes com obstipação, dificuldade em defecar, incontinência fecal e outras perturbações funcionais do pavimento pélvico. A informação obtida, juntamente com a avaliação clínica e outros exames funcionais, ajuda a identificar o que pode estar na origem destes sintomas e a orientar o tratamento mais adequado em cada caso. Além disso, pode contribuir para a avaliação de programas específicos de reabilitação e biofeedback, destinados a melhorar a coordenação da musculatura.

INOVAÇÃO

A incorporação destas tecnologias reforça a área de Neurogastroenterologia e Motilidade Digestiva do Serviço de Aparelho Digestivo do Hospital Universitário Geral da Catalunha e amplia a capacidade do centro para realizar estudos funcionais digestivos avançados.

Como salienta o Dr. Huaman, «a tecnologia tem verdadeiro valor quando combinada com a experiência do especialista e quando a informação obtida se traduz em melhores decisões clínicas. O nosso objetivo é integrar as melhores ferramentas de diagnóstico disponíveis para oferecer a cada doente uma avaliação tão completa e individualizada quanto possível».

Os novos exames de motilidade integram-se na avaliação clínica especializada, na endoscopia digestiva e nas restantes técnicas de diagnóstico disponíveis no hospital, promovendo um atendimento individualizado e coordenado aos doentes com perturbações funcionais e motoras do aparelho digestivo.