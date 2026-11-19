O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) suspendeu hoje os serviços na sequência de uma sequência de “vários ciberataques”, assegurando que, até agora, não há indícios de transferência de dados dos utilizadores.

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“O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) confirma que foi hoje alvo de vários ciberataques. O sucedido foi imediatamente reportado às autoridades competentes que estão a investigar a situação com total colaboração dos serviços do IMT”, segundo comunicado enviado pela instituição.

A consequência imediata foi a suspensão dos serviços, “por precaução e de forma a melhor proteger a integridade dos sistemas de informação do IMT”, que admite que tal decisão “irá afetar naturalmente os serviços prestados pelo IMT”. O instituto assegura que está “a trabalhar de forma contínua para resolver o sucedido e permitir que os nossos serviços voltem a funcionar o mais rapidamente possível”.

Para já, a organização não faz um balanço completo do sucedido, afirmando apenas que “até ao momento não foram identificados indícios de exfiltração de dados”.