Quatro em cada dez jornalistas consideram que os gestores têm medo de dar entrevistas. Estudo da Pressmedia diz também que 72% consideram que já há mais assessores do que jornalistas.

⚡ ECO Fast Os jornalistas portugueses exigem propostas mais relevantes das agências de comunicação, com 72% a preferirem menos contatos, mas mais eficazes.

O estudo “Do Outro Lado da Mesa” revela que 54% dos jornalistas já descartaram histórias devido à forma como foram apresentadas, evidenciando a ineficácia da comunicação atual.

A pressão sobre os jornalistas e a crescente utilização de inteligência artificial nos comunicados levantam preocupações sobre a credibilidade e a relação entre assessores e redações.

Os jornalistas portugueses não querem receber mais propostas das agências de comunicação. Querem melhores propostas. Setenta e dois por cento preferiam receber metade dos contactos que chegam às redações, desde que fossem mais certeiros, revela o estudo “Do Outro Lado da Mesa”, promovido pela Pressmedia e antecipado ao +M.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O inquérito, realizado junto de 643 jornalistas portugueses entre 26 de outubro e 17 de novembro, mostra que a assessoria de imprensa continua a ter um papel relevante no trabalho das redações: a totalidade dos inquiridos já publicou pelo menos uma notícia que teve origem numa sugestão de uma agência. Mas a quantidade de contatos parece estar longe de ser sinónimo de eficácia. Mais de metade (54%) admite já ter deixado cair uma história devido à forma como lhe foi apresentada.

A percepção de que há um excesso de interlocutores também é assinalável. Setenta por cento dos jornalistas consideram que existem atualmente mais assessores de imprensa do que jornalistas em Portugal, uma ideia da qual apenas 2% discordam.

O estudo revela também dificuldades na relação entre empresas e comunicação social. Quatro em cada dez jornalistas (42%) consideram que os gestores têm medo de dar entrevistas e outros 34% admitem essa possibilidade. Apenas 24% rejeitam essa ideia.

A IA chega aos comunicados

A inteligência artificial (IA) é outra das mudanças que está a marcar a relação entre assessores e jornalistas. Quase dois terços dos inquiridos (64%) dizem receber comunicados que parecem ter sido escritos por IA, enquanto 30% admitem essa possibilidade. A utilização destas ferramentas não é, contudo, isenta de reservas, com 54% a considerarem que um comunicado produzido por IA perde credibilidade.

A pressão sobre o tempo das redações é outro dos sinais identificados pelo inquérito. Seis em cada dez jornalistas (60%) dizem ter atualmente menos tempo para verificar a informação que recebem do que tinham há cinco anos.

Também as tentativas de ingerências continuam a ser questão, com 72% por cento dos inquiridos a afirmar já ter sentido pressão de uma empresa para alterar ou retirar uma notícia.

Apesar das dificuldades associadas à profissão, 64% dos jornalistas afirmam que voltariam a escolher o jornalismo.

Nas respostas abertas sobre o que um assessor de imprensa nunca deveria fazer, a insistência surge como uma das principais críticas, nomeadamente os telefonemas para confirmar a receção de emails, os follow-ups imediatos e a dificuldade em aceitar uma resposta negativa. Seguem-se o envio indiscriminado de comunicados e as propostas sem fotografias. A resposta mais curta foi “Mentir”.

“Ao fim de 25 anos, quisemos ouvir quem está do outro lado da mesa, e a mensagem é clara: os jornalistas não nos pedem mais, pedem melhor”, afirma Ricardo Rodrigues, fundador e CEO da Pressmedia, citado no estudo. “Uma boa assessoria defende os seus clientes respeitando a independência de quem escreve, porque é dessa confiança que vive a credibilidade de ambos”, conclui.