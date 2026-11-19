Os jovens até aos 35 anos que optem por construir a primeira habitação própria vão passar a poder aceder à garantia pública no crédito, beneficiar de uma carência de três anos e ficar isentos de IMT na compra do terreno. A proposta do PSD/CDS foi aprovada esta quinta-feira na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP).

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A iniciativa obriga o Governo a avançar em 2027 com as alterações legislativas necessárias para adaptar os apoios já concedidos à compra de casa aos jovens que escolham a via da autoconstrução.

A medida tem três dimensões. A primeira alarga a garantia do Estado, hoje aplicada ao crédito à habitação dos jovens, aos empréstimos destinados à construção da primeira casa própria e permanente. O regime abrangerá também soluções de construção modular ou pré-fabricada.

Em segundo lugar, os empréstimos enquadrados pela garantia pública deverão beneficiar de um período de carência de capital e juros de três anos, contado desde a assinatura do contrato e prolongado até à emissão da licença de utilização ou de documento equivalente que comprove a conclusão da obra. Na prática, o objetivo é evitar que os jovens suportem em simultâneo a renda da casa onde vivem e as prestações do crédito durante a fase de licenciamento e construção.

A terceira vertente é fiscal, com a proposta a determinar a isenção de IMT na compra de terreno destinado à construção da primeira habitação própria e permanente por jovens até aos 35 anos, nos mesmos termos e limites do IMT Jovem.

Até agora, a isenção de IMT aplicável à compra da primeira casa não abrangia de forma equivalente quem optava por adquirir um terreno para construir. Segundo a justificação da proposta, essa operação podia ficar sujeita à taxa de 6,5%, criando uma necessidade imediata de liquidez antes mesmo do arranque da obra.

Para efeitos do alargamento autorizado, a autoconstrução inclui obras em prédios rústicos ou urbanos com viabilidade de construção, licenciadas ou sujeitas a comunicação prévia.

O PSD e o CDS defendem que a alteração corrige uma assimetria entre comprar uma casa pronta e construir, numa altura em que a escassez de oferta e a subida de preços tornam a segunda opção mais relevante, sobretudo fora dos grandes centros urbanos. O impacto esperado é reduzir os encargos iniciais, facilitar o financiamento e incentivar nova construção, incluindo soluções modulares.