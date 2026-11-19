A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu para 3,231% em outubro, um agravamento de 3,7 pontos base face aos 3,194% registados setembro. Trata-se do quinto mês consecutivo de subidas, segundo mostram os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Nos novos contratos de crédito à habitação, celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,959% em setembro, para 2,994% em outubro.

Já a prestação média fixou-se em 427 euros, mais quatro euros do que no mês anterior e mais 33 euros que em outubro de 2025. À semelhança do que já tinha acontecido em setembro, a parcela paga em juros voltou a pesar mais de metade da prestação, com os juros a representarem 50,8% (50,4% em setembro).

Com as taxas Euribor a dispararem nos últimos meses, devido à mudança na política monetária devido à guerra no Médio Oriente, que forçou o Banco Central Europeu (BCE) a voltar às subidas de taxas de juro para conter a inflação, as famílias voltam a pagar mais em juros do que conseguem amortizar capital quando pagam a mensalidade do empréstimo da casa.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu dois euros, para 759 euros, correspondendo a um aumento homólogo de 14%.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 628 euros, atingindo 81.471 euros.

(Notícia atualizada às 11h40)