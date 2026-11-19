Lactogal e Pascual podem unir-se para criar gigante ibérico do leite
A Lactogal e a espanhola Pascual negoceiam uma fusão que poderá criar um gigante ibérico dos lacticínios, com receitas conjuntas de 2.100 milhões de euros e quase 5.000 trabalhadores.
A Lactogal e a espanhola Pascual estão a preparar uma fusão que poderá dar origem a um dos maiores grupos de lacticínios da Península Ibérica, com um volume de negócios conjunto de cerca de 2.100 milhões de euros e quase 5.000 trabalhadores.
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Segundo o jornal espanhol El Confidencial, citado pelo Público, a Pascualjá contratou o banco de investimento catalão AZ Capital e a consultora Deloitte para prestar assessoria financeira e jurídica ao processo de fusão do negócio dos lacticínios com a Lactogal. O grupo português estará também a ser acompanhado pelas mesmas entidades.
Fundada há 30 anos, a Lactogal é detida em partes iguais pelas cooperativas Agros, Proleite e Lacticoop, opera 12 unidades industriais na Península Ibérica, emprega cerca de 2.500 pessoas e faturou 1.167 milhões de euros em 2025. Já a Pascual, empresa familiar sediada em Madrid, emprega aproximadamente 2.200 trabalhadores e registou receitas de 929 milhões de euros no mesmo ano, dos quais 500 milhões provenientes do negócio dos lacticínios.
Em resposta ao ECO, fonte oficial do grupo Lactogal não desmente o plano de negócio, mas esclarece que a empresa está focada “na concretização do projeto CoRural, que se encontra pendente da aprovação das autoridades competentes”. “Esta aliança estratégica entre a Celta e a CLUN, na Galiza, enquadra-se no plano estratégico do grupo até 2030 e nas suas ambições de crescimento no mercado ibérico”, adianta a empresa, que garante acompanhar, em permanência, a evolução do mercado e analisar as oportunidades que possam contribuir para a concretização da sua estratégia de crescimento.
Notícia atualizada às 12h11 com resposta oficial da Lactogal
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