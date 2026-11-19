“O acesso ao espaço é uma fonte de poder e um elemento fundamental da geopolítica” e Portugal quer dar o seu contributo para o aumento da soberania europeia. “A nossa posição no Atlântico, o potencial dos Açores, a ambição de acolher capacidades de lançamento e de, dentro de poucos anos, ver foguetões descolar de solo português. Isso vai acontecer muito em breve”, aponta Nuno Melo, ministro da Defesa, no fórum Inside Space, coorganizado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e pelo CTI Aeroespacial, que termina esta quinta-feira em Lisboa.

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“Mesmo à medida que ultrapassamos os limites da Terra, a geografia continua a ser importante, o acesso continua a ser importante. É aqui que Portugal pode dar um contributo real. E, de facto, já está a fazê-lo”, referiu o ministro da Defesa.

“Portugal quer fazer parte do futuro do espaço. Mais do que isso, Portugal já está a contribuir para definir o lugar da Europa na nova era espacial. Reforçando a autonomia, reduzindo dependências tecnológicas, desenvolvendo novas capacidades, ajudando a impulsionar a indústria e acrescentando valor ao programa espacial europeu”, apontou Nuno Melo.

A Constelação do Atlântico — “o maior programa espacial da história de Portugal” — personifica essa “ambição”, considera. “Demonstra o que a Europa pode alcançar através da concorrência, da inovação e de uma ambição partilhada”, destaca.

A constelação que tem um uso dual, já tem quatro satélites SAR no espaço controlados pela Força Aérea, “que tem uma grande visão e vai dando passos muito acelerados naquilo que tem a ver com o espaço”.

A 11 de dezembro será dado mais um passo com a inauguração do Alverca Space Hub, projeto financiado com 15 milhões pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Teremos a inauguração das salas limpas, onde serão produzidos os nossos satélites, com, obviamente, com essa expectativa de exportação. Serão inauguradas antenas de recolha de dados em vários pontos do país”, diz o ministro da Defesa.

“Na esfera da defesa, a base espacial de Santa Maria, está a ser concretizada hoje. É um projeto decisivo”, refere ainda, numa referência a outro investimento financiado a 15 milhões pelo PRR para a criação de uma base de lançamento de foguetões em terrenos da Força Aérea para lançamento de foguetões a partir da ilha dos Açores.

“Cada euro no setor do espaço é um investimento certo”

O ministro da Defesa defendeu o investimento a ser feito no setor e o seu impacto na economia. “Falamos de tecnologia de ponta, empregos de altíssima qualidade, melhor numerados, novas oportunidades. Não há um país que se possa dizer moderno, que não tenha usado a indústria do espaço para alavancar nas últimas gerações o seu desenvolvimento”, diz.

“Acreditamos que cada euro no setor do espaço é um investimento certo. Não é despesa, não é luxo, não é seguramente um capricho”, afirma.

“O país pretende completar a cadeia de valor. Investigação, produção, lançamento e operação. E o próximo passo é o de se transformar esta capacidade em maior autonomia”, diz.