O Código dos Contratos Públicos entrou em vigor a 1 de outubro mas, 33 dias depois, o Governo publicou uma “declaração de retificação” onde constam 49 correções ao diploma e uma republicação do Código. As inexatidões não se limitam a gralhas ou erros de numeração: há normas sobre a escolha de fornecedores, a contratação em situações de calamidade e os procedimentos a seguir pelas entidades públicas cuja redação também foi alterada.

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A Declaração de Retificação foi publicada em Diário da República e corrige o decreto-Lei n.º 177/2026, de 4 de setembro, tanto no seu articulado como na versão integral do Código dos Contratos Públicos, republicada em anexo. A maior parte das correções procura resolver problemas de redação, referências para artigos errados, omissões e incongruências na organização do diploma. Mas há alterações que incidem sobre regras que as entidades adjudicantes e as empresas têm de aplicar na contratação pública.

Regras para contratar em situações de calamidade foram corrigidas

Uma das correções incide sobre o artigo 24.º do CCP, que prevê situações em que as entidades públicas podem recorrer ao ajuste direto, sem lançar um concurso ou convidar vários operadores económicos a apresentar propostas.

Na versão inicialmente publicada, a norma relativa a situações de calamidade, estado de emergência ou estado de sítio deixava menos clara a ligação entre os contratos abrangidos e os trabalhos de reconstrução, reabilitação e apoio às pessoas e empresas afetadas.

A retificação refaz a frase para explicitar que o ajuste direto pode ser utilizado na contratação de empreitadas, locação e aquisição de bens ou serviços que tenham por objeto essas intervenções. A correção é relevante porque esta disposição permite recorrer a um procedimento de contratação mais rápido em circunstâncias excecionais, nas quais a resposta das entidades públicas não pode ficar dependente dos prazos de um concurso.

Também a definição do valor estimado dos contratos, no artigo 17.º, teve de ser corrigida. A nova redação passa a referir expressamente que devem ser considerados os valores estimados das contraprestações e das vantagens que o adjudicatário possa obter com a execução do contrato.

Outra correção incide no artigo 54.º-A, relativo aos contratos reservados, designadamente à possibilidade de reservar determinados procedimentos a entidades que cumpram requisitos específicos. A versão inicial continha uma formulação redundante na referência aos contratos de empreitada e concessão, que foi agora simplificada.

Consulta prévia especial também tinha referências erradas

A reforma do CCP criou uma nova modalidade de contratação, a consulta prévia especial, que permite às entidades públicas recorrer a um procedimento específico em determinadas condições.

No artigo 127.º-A, a versão inicial dizia que à consulta prévia especial se aplicavam os n.os 2 a 6 do artigo 161.º-B. A retificação determina agora que a remissão deve ser feita para o artigo 161.º-B na sua totalidade.

Também no artigo 161.º-B, que integra o novo regime, foi corrigida a redação de uma obrigação relativa à obtenção de seguro para a execução do contrato ou de uma declaração de responsabilidade solidária junto de, pelo menos, duas entidades seguradoras ou bancárias. A expressão “obtenha” passou a “obter”, ajustando a formulação da alínea ao restante texto.

Acordos-quadro: correções mais extensas

Uma das partes em que a retificação introduz alterações mais extensas é a relativa aos acordos-quadro, nos artigos 258.º e 259.º do CCP.

Estes instrumentos são utilizados pelas entidades públicas para contratar bens, serviços ou empreitadas através de condições previamente estabelecidas com um ou vários fornecedores. Permitem simplificar compras futuras, evitando que seja necessário iniciar um procedimento completo de contratação sempre que surge uma necessidade.

No artigo 258.º, a versão inicial não explicava de forma suficientemente completa como devia ser escolhido o fornecedor quando o acordo-quadro tinha mais do que um cocontratante. A redação corrigida passa a determinar expressamente que a escolha deve seguir os critérios objetivos definidos no caderno de encargos do acordo-quadro, sem reabertura da concorrência.

Já no artigo 259.º, relativo aos acordos-quadro em que nem todas as condições da contratação estão previamente definidas, a correção é ainda mais extensa. A nova redação passa a organizar o procedimento em sete números e estabelece expressamente que deve ser adotada a consulta prévia.

Fica também determinado que o caderno de encargos do acordo-quadro deve indicar quais os fornecedores a convidar em cada procedimento, podendo essa escolha depender, por exemplo, do lote ou do valor do contrato. São ainda clarificadas as regras para apresentação e avaliação das propostas e a possibilidade de recorrer a um leilão eletrónico.

Lista de normas revogadas estava incompleta

A declaração corrige ainda a norma revogatória do Decreto-Lei n.º 177/2026. Na versão inicial, a lista das disposições do CCP que deixavam de vigorar não incluía a alínea b) do n.º 8 do artigo 43º.

A retificação acrescenta expressamente essa referência e corrige também a republicação do Código, onde a disposição passa a surgir identificada como revogada.

Na parte relativa às empreitadas de obras públicas, o Governo teve também de substituir várias referências a “trabalhos a mais” por “trabalhos complementares”, de forma a uniformizar a terminologia utilizada no Código. São corrigidas disposições sobre a execução desses trabalhos, a sua contabilização e as situações em que o empreiteiro pode resolver o contrato.

As restantes correções incluem alterações gramaticais, palavras em falta, concordâncias, erros na identificação de secções e capítulos e referências incorretas a disposições do Código.