Lei dos solos. Em Oeiras e Loures quer-se menos terreno agrícola para aumentar habitaçãopremium
Isaltino Morais e Ricardo Leão, autarcas de Oeiras e Loures, partilham soluções para a habitação, incluindo revisão da lei dos solos. Edil de Loures quer empresa metropolitana, como nos transportes.
Vinte meses após o Governo anunciar a nova lei dos solos como o terreno legislativo para “mais habitação acessível, menos especulação”, nem os preços baixaram, nem a habitação pública está a passar…
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