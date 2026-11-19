A marca norte-americana Tory Burch abre esta sexta-feira o seu primeiro espaço próprio em Portugal, no El Corte Inglés de Lisboa, confirmou o armazém ao ECO Avenida.

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A loja está localizada no corredor de marcas de alto segmento do El Corte Inglés, que na próxima semana assinala 25 anos na capital portuguesa.

Com a abertura do novo espaço, a empresa norte-americana procura um responsável para o espaço, segundo um anúncio divulgado no site Business of Fashion Careers. A vaga está identificada como Store Manager, Lisboa ECI. Um anúncio da marca para a contratação de vendedores indicava que a loja deverá abrir no outono de 2026 e enquadra a abertura da loja em Lisboa no plano de expansão da rede de retalho da Tory Burch na Europa.

A Tory Burch foi fundada em 2004 e apresenta-se como uma marca norte-americana de estilo de vida. As coleções incluem vestuário, malas, calçado, acessórios, joalharia, artigos para a casa e beleza. Em Portugal, saltou para as notícias em 2021 quando o município da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim denunciou o uso abusivo da camisola poveira pela designer norte-americana.

Nesse ano, o site da Tory Burch vendia uma camisola em tudo idêntica à poveira como sendo inspirada na Baja Mexicana, uma informação que viria a ser retirada dos detalhes relacionados com esta peça de vestuário, tradicional entre os pescadores desta zona do país.

A designer norte-americana pediu desculpas nas redes sociais. “Ficámos a saber que atribuímos erroneamente uma camisola da nossa colecção Primavera 2021 como inspirada na Baja – México. Foi um erro o não termos feito referência às bonitas e tradicionais camisolas de pescador tão representativas da cidade da Póvoa de Varzim. Estamos a corrigir este erro de imediato, e iremos fazer notar e honrar o facto de que esta camisola foi inspirada nas tradições portuguesas”.