A Mediaset España, empresa presidida por Mario Rodríguez e dirigida por Alessandro Salem na qualidade de diretor executivo, encerrou os primeiros nove meses de 2026 com receitas publicitárias líquidas de 453,1 milhões de euros, consolidando a sua posição como um dos principais operadores do mercado audiovisual espanhol e demonstrando uma notável capacidade de resistência num contexto de contração do investimento publicitário na televisão.

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De acordo com os resultados publicados pela sua empresa-mãe, a MFE-MediaForEurope, o grupo audiovisual espanhol registou uma descida de 3,3% em relação ao ano anterior nas suas receitas publicitárias, uma evolução que contrasta favoravelmente com a queda de 4,8% registada pelo conjunto das televisões nacionais em aberto, de acordo com os dados da InfoAdex, embora ambas as medições se baseiem em metodologias diferentes.

Os resultados refletem a capacidade da Mediaset España de manter um volume de faturação comercial significativo num contexto marcado pela fragmentação das audiências, pela transformação dos hábitos de consumo e pela concorrência das plataformas digitais.

A empresa mantém uma posição de destaque entre os grandes grupos audiovisuais do país, apoiada no seu portfólio de canais, na diversificação da sua oferta comercial e na atividade da Publiespaña, a sua agência de comercialização publicitária.

Ao longo de 2026, a Publiespaña alargou a sua oferta através de acordos para comercializar a publicidade de novos canais, entre os quais o Squirrel, o Squirrel Dos e o BOM Cine, bem como vários canais da Warner Bros. Discovery, reforçando a sua capacidade de oferecer soluções publicitárias com maior cobertura e segmentação.

MELHORIA DO NEGÓCIO EUROPEU

A evolução da Mediaset España insere-se na transformação da MFE-MediaForEurope, que continua a avançar na sua estratégia de consolidação audiovisual europeia e de melhoria da eficiência operacional.

O negócio de entretenimento do grupo, que integra as suas atividades audiovisuais em Espanha, Itália e Alemanha, atingiu um resultado operacional ajustado (EBIT) de 122,2 milhões de euros entre janeiro e setembro, face aos 34,9 milhões registados no mesmo período do ano anterior em termos comparáveis.

Esta evolução representa uma multiplicação por 3,5 do resultado operacional ajustado e reflete o impacto do programa de otimização de custos e das medidas de eficiência implementadas pelo grupo.

A MFE reduziu em 7,6% os custos ajustados do seu negócio de entretenimento, ao mesmo tempo que continua a impulsionar uma estratégia audiovisual pan-europeia baseada na integração tecnológica, no desenvolvimento de conteúdos locais e na expansão das suas capacidades comerciais.

Em Espanha, a Mediaset mantém uma quota de audiência de 22,5% no total de telespectadores, que ascende a 24,2% no público comercial, um segmento especialmente relevante para os anunciantes.

Os resultados confirmam a importância do mercado espanhol no âmbito da estrutura europeia da MFE e evidenciam a capacidade do grupo para combinar uma presença comercial sólida com o desenvolvimento de novas oportunidades publicitárias na televisão conectada e nos ambientes digitais.