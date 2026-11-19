A Moody’s vai avaliar a dívida portuguesa na sexta-feira, naquela que será a última revisão por parte das agências de notação financeira este ano, e os analistas antecipam uma manutenção do ‘rating’ e melhoria da perspetiva.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, na próxima avaliação da Moody’s, “existe margem para uma melhoria da avaliação da dívida soberana portuguesa, sobretudo ao nível da perspetiva, atualmente estável”, tendo em conta que a agência mantém o ‘rating’ em ‘A3’ desde novembro de 2023 e está abaixo das restantes grandes agências internacionais.

“A redução consistente do rácio da dívida pública, o bom desempenho das contas públicas e a resiliência da economia portuguesa são fatores que podem justificar uma reavaliação positiva do perfil de crédito do país”, indicou o analista à Lusa.

Para Filipe Silva, o cenário mais provável é uma revisão da perspetiva de estável para positiva, ao invés de uma subida imediata do ‘rating’, opção que permitiria à agência reconhecer os “progressos estruturais alcançados”, sem abandonar uma abordagem prudente face aos riscos externos e aos desafios de médio prazo para as finanças públicas.

João Cruz, analista de mercados da Xtb, também apontou à Lusa que a Moody’s é, tradicionalmente, a mais conservadora das grandes agências de notação financeira, sendo a única das quatro principais que, ao longo deste ano, não melhorou nem a nota nem a perspetiva de Portugal, e a sua classificação está dois degraus abaixo do ‘A+’ atribuído pela S&P, pela Fitch e pela DBRS.

Na última avaliação, em maio, a Moody’s reconheceu os pontos fortes da economia portuguesa, recordou, mas apontou preocupações com a dívida pública ainda elevada face a países com nota semelhante e a incerteza política.

Os dados económicos e orçamentais têm sido favoráveis, sinalizou o analista, considerando que o cenário mais provável é a manutenção da nota em ‘A3’, com uma possibilidade real de a perspetiva passar a positiva. Isto já que a Moody’s “costuma agir de forma gradual e tende a mudar primeiro a perspetiva antes de subir a nota”, além de que a votação final do Orçamento só acontece a 24 de novembro, depois desta avaliação, e “há fatores que pedem cautela, como a subida recente da inflação, o aumento da despesa com juros e as pressões futuras com saúde e defesa”.

Ainda assim, João Cruz não exclui uma subida para ‘A2’ (o equivalente a ‘A’), tendo em conta que a distância face às outras agências é grande, e a Moody’s já surpreendeu no passado, como em novembro de 2023, que subiu a nota de Portugal dois degraus de uma só vez, sem ter mudado antes a perspetiva.

Esta é a última avaliação agendada para a dívida portuguesa este ano, depois de na sexta-feira passada, a agência de notação DBRS ter confirmado o ‘rating’ de Portugal em ‘A’ elevado, com tendência positiva.

O ministro das Finanças afirmou que a decisão da DBRS de confirmar o ‘rating’ de Portugal reflete o esforço das famílias e das empresas, além do trabalho do Governo. “Mais do que o reconhecimento do trabalho deste Governo, esta nota reflete o esforço das famílias e das empresas, que colocam o país numa trajetória de crescimento e de redução do endividamento”, afirmou o ministro de Estado e das Finanças, Miranda Sarmento, citado em comunicado.