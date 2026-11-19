Motins em França causaram 207 milhões de euros em sinistros em 24 horas
Já foram contabilizados 207 milhões de euros em danos segurados provocados pelos motins no fim de semana de 17 e 18 de outubro em França. O que surpreendeu as seguradoras foi o curto período de tempo.
Os protestos e episódios de violência e pilhagem ocorridos em França a 17 e 18 de outubro passados provocaram 5.280 sinistros e perdas seguradas estimadas em 207 milhões de euros em apenas 24 horas. O valor aproxima-se dos custos das revoltas de 2005 e dos Coletes Amarelos, apesar daqueles episódios terem durado semanas ou meses, conclui o primeiro balanço divulgado pela France Assureurs, associação francesa de seguradoras, com dados recolhidos até 12 de novembro.
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O valor é particularmente expressivo pela concentração temporal dos acontecimentos. Os prejuízos estimados aproximam-se dos registados nas revoltas urbanas de 2005, que geraram 209 milhões de euros de danos segurados ao longo de quatro semanas, e do movimento dos Coletes Amarelos, que provocou 256 milhões de euros de prejuízos entre 2018 e 2019, ao longo de vários meses.
Os sinistros envolvendo bens de empresas e profissionais representam uma estimativa de 198 milhões de euros, mais de 95% do total, correspondentes a 4.050 ocorrências. Os danos em bens de particulares foram estimados em 3,5 milhões de euros, em 370 sinistros, enquanto os prejuízos automóveis poderão atingir 6 milhões de euros, distribuídos por 860 ocorrências.
A dimensão dos danos levou as seguradoras a mobilizarem-se desde os primeiros dias para acelerar o processo de regularização. A 19 de outubro, o setor anunciou o alargamento para 30 dias do prazo de participação dos sinistros, que habitualmente é de cinco dias previsto nos contratos, além de medidas para acelerar as indemnizações em articulação com os peritos.
Foi igualmente facilitado o pagamento de adiantamentos aos segurados confrontados com situações mais urgentes, procurando reduzir o tempo de espera por compensações e permitir a recuperação das atividades afetadas.
Florence Lustman, presidente da France Assureurs, sublinhou a dimensão dos prejuízos face à curta duração dos acontecimentos e a rapidez da resposta das companhias.
“Com mais de 200 milhões de euros de danos segurados, o custo da violência urbana de 17 e 18 de outubro é particularmente elevado tendo em conta a brevidade dos acontecimentos”, afirmou, destacando a mobilização imediata das seguradoras para responder às situações de emergência e facilitar o pagamento das indemnizações.
A France Assureurs admite que os valores ainda possam sofrer alterações à medida que os processos sejam instruídos e as peritagens permitam avaliar com maior precisão a extensão dos danos.
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