Os protestos e episódios de violência e pilhagem ocorridos em França a 17 e 18 de outubro passados provocaram 5.280 sinistros e perdas seguradas estimadas em 207 milhões de euros em apenas 24 horas. O valor aproxima-se dos custos das revoltas de 2005 e dos Coletes Amarelos, apesar daqueles episódios terem durado semanas ou meses, conclui o primeiro balanço divulgado pela France Assureurs, associação francesa de seguradoras, com dados recolhidos até 12 de novembro.

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O valor é particularmente expressivo pela concentração temporal dos acontecimentos. Os prejuízos estimados aproximam-se dos registados nas revoltas urbanas de 2005, que geraram 209 milhões de euros de danos segurados ao longo de quatro semanas, e do movimento dos Coletes Amarelos, que provocou 256 milhões de euros de prejuízos entre 2018 e 2019, ao longo de vários meses.

Os sinistros envolvendo bens de empresas e profissionais representam uma estimativa de 198 milhões de euros, mais de 95% do total, correspondentes a 4.050 ocorrências. Os danos em bens de particulares foram estimados em 3,5 milhões de euros, em 370 sinistros, enquanto os prejuízos automóveis poderão atingir 6 milhões de euros, distribuídos por 860 ocorrências.

A dimensão dos danos levou as seguradoras a mobilizarem-se desde os primeiros dias para acelerar o processo de regularização. A 19 de outubro, o setor anunciou o alargamento para 30 dias do prazo de participação dos sinistros, que habitualmente é de cinco dias previsto nos contratos, além de medidas para acelerar as indemnizações em articulação com os peritos.

Foi igualmente facilitado o pagamento de adiantamentos aos segurados confrontados com situações mais urgentes, procurando reduzir o tempo de espera por compensações e permitir a recuperação das atividades afetadas.

Florence Lustman, presidente da France Assureurs, sublinhou a dimensão dos prejuízos face à curta duração dos acontecimentos e a rapidez da resposta das companhias.

“Com mais de 200 milhões de euros de danos segurados, o custo da violência urbana de 17 e 18 de outubro é particularmente elevado tendo em conta a brevidade dos acontecimentos”, afirmou, destacando a mobilização imediata das seguradoras para responder às situações de emergência e facilitar o pagamento das indemnizações.

A France Assureurs admite que os valores ainda possam sofrer alterações à medida que os processos sejam instruídos e as peritagens permitam avaliar com maior precisão a extensão dos danos.