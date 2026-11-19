Depois de os autarcas dos municípios afetados pelo chamado “comboio de tempestades”, que deixou um rastro de destruição no país ao longo de janeiro e fevereiro, terem alertado para o “apertado” prazo e a complexidade das candidaturas aos apoios do Fundo de Emergência Municipal (FEM), o Governo prolongou, esta quinta-feira, o prazo até 15 de janeiro de 2027.

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O prazo inicial para as autarquias se candidatarem a apoio para poderem recuperar infraestruturas e equipamentos que foram danificados pelo comboio de tempestades terminava a 30 de novembro. A decisão da prorrogação para 15 de janeiro foi formalizada através de um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, que assina o despacho, justifica a prorrogação com a “necessidade de assegurar aos municípios um período adicional que lhes permita concluir esses procedimentos com o rigor e a completude exigíveis”.

O governante esclarece ainda, no documento, que “a adequada instrução das candidaturas exige o preenchimento rigoroso dos respetivos formulários, bem como o cumprimento dos procedimentos administrativos e técnicos necessários à sua correta submissão”.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, já tinha admitido, a 30 de outubro, numa audição no Parlamento, a possibilidade de prolongar o calendário previsto para 30 de novembro deste ano, depois de ter sido alertado por vários municípios para a dificuldade em cumprir o “apertado” prazo.

Na altura, Castro Almeida apontou como hipótese estender as candidaturas pelo menos até 31 de dezembro ou aos primeiros dias de janeiro, para facilitar a preparação dos processos. O prazo acabou por ser fixado em 15 de janeiro de 2027, de acordo com o despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

As dificuldades tinham sido tornadas públicas por vários presidentes de câmara, como foi o caso do autarca de Leiria, um dos territórios mais fustigados pelo mau tempo. Na ocasião, Gonçalo Lopes classificou o processo de “extremamente complexo”, justificando com os milhares de registos de danos, ocorrências e orçamentos que tinham de ser identificados e documentados. Alertou igualmente .para o facto de a preparação da candidatura estar a mobilizar uma parte significativa dos serviços municipais.

A 28 de agosto deste ano, precisamente no dia em que se assinalaram sete meses da passagem da depressão Kristin, o autarca revelou que toda esta operação exigiu um esforço financeiro municipal na ordem dos 813 mil euros, “dos quais 788,5 mil euros correspondem a recursos humanos”.

Na altura, Gonçalo Lopes deu conta da conclusão da análise das 10.807 candidaturas aos apoios da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, num total de 69,7 milhões de euros.

Também a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria pediu mais tempo ao Governo. No final de outubro deste ano, o presidente da CIM, Jorge Vala, revelou que nenhum dos dez municípios da região tinha ainda apresentado candidatura. Na ocasião, o responsável considerou ser “manifestamente insuficiente” o apoio máximo de 60% às autarquias relativo aos estragos decorrentes das tempestades do início do ano através do FEM.

A 31 de julho deste ano, foi publicado em Diário da República o despacho que permite às autarquias candidatarem-se a um apoio máximo de 60% dos custos elegíveis com “a reparação, reconstrução e reposição de infraestruturas e equipamentos públicos afetados pelos fenómenos meteorológicos excecionais e graves ocorridos nos territórios” abrangidos pela declaração de calamidade.

Podem, assim, candidatar-se ao apoio os municípios, as freguesias e as entidades intermunicipais dos territórios abrangidos pelas declarações de situação de calamidade.

Entre as intervenções elegíveis estão a recuperação de estradas, caminhos e arruamentos, redes de abastecimento de água, saneamento e drenagem, pontes, passagens hidráulicas e estruturas de contenção. Estão também abrangidos pela medida equipamentos escolares, sociais, culturais, desportivos e recreativos, bem como património habitacional municipal.

O novo prazo produz efeitos desde 20 de novembro.