Municípios afetados pelas tempestades têm até 15 de janeiro para pedir apoios
Inicialmente aberto até 30 de novembro, prazo para apresentar candidaturas foi prorrogado até 15 de janeiro, depois de vários municípios terem alertado para o facto de o calendário ser "apertado".
Depois de os autarcas dos municípios afetados pelo chamado “comboio de tempestades”, que deixou um rastro de destruição no país ao longo de janeiro e fevereiro, terem alertado para o “apertado” prazo e a complexidade das candidaturas aos apoios do Fundo de Emergência Municipal (FEM), o Governo prolongou, esta quinta-feira, o prazo até 15 de janeiro de 2027.
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O prazo inicial para as autarquias se candidatarem a apoio para poderem recuperar infraestruturas e equipamentos que foram danificados pelo comboio de tempestades terminava a 30 de novembro. A decisão da prorrogação para 15 de janeiro foi formalizada através de um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.
O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, que assina o despacho, justifica a prorrogação com a “necessidade de assegurar aos municípios um período adicional que lhes permita concluir esses procedimentos com o rigor e a completude exigíveis”.
O governante esclarece ainda, no documento, que “a adequada instrução das candidaturas exige o preenchimento rigoroso dos respetivos formulários, bem como o cumprimento dos procedimentos administrativos e técnicos necessários à sua correta submissão”.
O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, já tinha admitido, a 30 de outubro, numa audição no Parlamento, a possibilidade de prolongar o calendário previsto para 30 de novembro deste ano, depois de ter sido alertado por vários municípios para a dificuldade em cumprir o “apertado” prazo.
Na altura, Castro Almeida apontou como hipótese estender as candidaturas pelo menos até 31 de dezembro ou aos primeiros dias de janeiro, para facilitar a preparação dos processos. O prazo acabou por ser fixado em 15 de janeiro de 2027, de acordo com o despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.
As dificuldades tinham sido tornadas públicas por vários presidentes de câmara, como foi o caso do autarca de Leiria, um dos territórios mais fustigados pelo mau tempo. Na ocasião, Gonçalo Lopes classificou o processo de “extremamente complexo”, justificando com os milhares de registos de danos, ocorrências e orçamentos que tinham de ser identificados e documentados. Alertou igualmente .para o facto de a preparação da candidatura estar a mobilizar uma parte significativa dos serviços municipais.
A 28 de agosto deste ano, precisamente no dia em que se assinalaram sete meses da passagem da depressão Kristin, o autarca revelou que toda esta operação exigiu um esforço financeiro municipal na ordem dos 813 mil euros, “dos quais 788,5 mil euros correspondem a recursos humanos”.
Na altura, Gonçalo Lopes deu conta da conclusão da análise das 10.807 candidaturas aos apoios da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, num total de 69,7 milhões de euros.
Também a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria pediu mais tempo ao Governo. No final de outubro deste ano, o presidente da CIM, Jorge Vala, revelou que nenhum dos dez municípios da região tinha ainda apresentado candidatura. Na ocasião, o responsável considerou ser “manifestamente insuficiente” o apoio máximo de 60% às autarquias relativo aos estragos decorrentes das tempestades do início do ano através do FEM.
A 31 de julho deste ano, foi publicado em Diário da República o despacho que permite às autarquias candidatarem-se a um apoio máximo de 60% dos custos elegíveis com “a reparação, reconstrução e reposição de infraestruturas e equipamentos públicos afetados pelos fenómenos meteorológicos excecionais e graves ocorridos nos territórios” abrangidos pela declaração de calamidade.
Podem, assim, candidatar-se ao apoio os municípios, as freguesias e as entidades intermunicipais dos territórios abrangidos pelas declarações de situação de calamidade.
Entre as intervenções elegíveis estão a recuperação de estradas, caminhos e arruamentos, redes de abastecimento de água, saneamento e drenagem, pontes, passagens hidráulicas e estruturas de contenção. Estão também abrangidos pela medida equipamentos escolares, sociais, culturais, desportivos e recreativos, bem como património habitacional municipal.
O novo prazo produz efeitos desde 20 de novembro.
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