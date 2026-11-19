A negociação na COP31 foi do oito ao 80 — ou ao contrário, já que está mais pobre — em quatro dias. A segunda versão preliminar de acordo divulgada pela presidência não só deixa de ser explícita quanto ao futuro dos combustíveis fósseis como deixa cair qualquer menção a esta fonte energética. A eletrificação vinga e o tema da adaptação perde o direito a um valor específico para o financiamento.

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Na segunda-feira foi lançado um documento, o chamado projeto de decisão, que servia de ponto de partida para o texto do acordo final, o qual tem vindo a ser negociado ao longo desta segunda semana da Cimeira do Clima das Nações Unidas. Chegou esta quinta-feira à tarde, no fuso horário de Antália, um novo rascunho do que poderá ser o acordo atingido este ano.

A primeira versão era extraordinariamente longa para o que é hábito nas COP, chegando às 18 páginas. O novo documento reduziu a extensão para metade, e deixa cair muito do conteúdo específico que estava previsto anteriormente. A própria presidência já havia avisado, na voz de Chris Bowen, o presidente encarregue das negociações: “Será que [o tema dos fósseis] vai ficar exatamente como está no projeto? Não. É apropriado que o projeto inclua uma discussão sobre os combustíveis fósseis? Sem dúvida“.

Parece que a discussão foi apropriada, mas ineficaz. As seis menções do texto anterior, entre as quais o apelo a “uma ação acelerada para eliminar os combustíveis fósseis” e o enfatizar da importância de acabar com os subsídios a esta fonte energética, passaram a zero.

Já a referência às tecnologias de captura de carbono ficou: são “bem-vindos esforços que contribuam para o urgente e rápido escalar do desenvolvimento, disseminação e implementação” de tecnologias de captura de carbono e de remoção e armazenamento.

Enquanto os esforços para acordar um fim para os combustíveis fósseis parecem cair por terra nesta fase em Antália, vários quilómetros a este, na China, reuniram-se esta quinta-feira três das grandes potências mundiais — a própria China, os Estados Unidos e a Rússia. Os respetivos Presidentes comprometeram-se a “aumentar produção e fornecimento de produtos petrolíferos refinados”.

Já a eletrificação, a grande “bandeira” da presidência nas palavras do próprio líder turco da cimeira, Murat Kurum, passou, e tem até direito um reforço. O mais recente documento mantém a proposta da presidência de definir que haja uma eletrificação do consumo de energia final, a nível global, de 35% em 2035 e coloca este objetivo como “complementar” aos esforços de triplicar a capacidade de energia renovável e duplicar a eficiência até 2030.

Noutras alíneas, são frisados por exemplo os “benefícios significativos” da eletrificação na redução das emissões, segurança energética e eficiência energética, desenvolvimento económico e acesso à energia.

Uma outra batalha dos países em desenvolvimento e pequenos Estados insulares, dois dos grupos mais afetados pelas alterações climáticas, resulta também numa derrota. Na última COP, determinou-se o financiamento para a adaptação triplicasse até 2035. Contudo, não ficou definido o ano de base ou o valor correspondente. A primeira versão do acordo apontava os 120 mil milhões de dólares anuais como o limiar mínimo a ser dedicado a este fim; na nova versão, é mencionada a entrega de 120 mil milhões de dólares anuais mas não associa o valor à adaptação, e sim às estimativas avançadas pelos bancos multilaterais para o financiamento climático na COP29.