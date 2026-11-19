Obras no Teatro D. Maria II ficaram 3,76 milhões acima do preço contratual
A reconversão da área de cenografia do teatro nacional deveria ter custado pouco mais de 8,5 milhões de euros, mas ficará por 12 milhões, mais 43% do que o inicialmente previsto.
A empreitada de reconversão da área de cenografia em espaços de trabalho do Teatro Nacional D. Maria II custou mais 3,76 milhões de euros do que o preço contratualizado. O valor registado no portal Base é 12.323.172,19 euros, mais 43,9% do que os 8.566.623,38 euros do contrato.
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O contrato para a empreitada de reconversão da área de cenografia em espaços de trabalho do Teatro Nacional D. Maria II foi celebrado em 13 de janeiro de 2023 com a empresa Cari Construtores, S.A., com sede em Guimarães, e previa um preço contratual de 8.566.623,38 euros.
Já na execução, o portal Base regista um “preço total efetivo” de 12.323.172,19 euros. A diferença para o preço contratual é de 3.756.548,81 euros, segundo informação publicada na plataforma esta quarta-feira.
O aumento do valor das obras é atribuído a trabalhos complementares. Segundo a informação disponível na plataforma, foram identificados durante a empreitada erros e omissões no projeto que obrigaram a executar trabalhos adicionais. Alguns problemas só foram detetados durante a execução da obra e, diz o documento, não eram possíveis de identificar anteriormente.
Os trabalhos adicionais incluíram demolições não estruturais nos pisos -2 e -3, a abertura de vãos e de uma laje no piso -2, reforços estruturais no piso 4 e o desvio e substituição de uma tubagem de abastecimento de água.
A obra deveria ter sido concluída em 487 dias, segundo a primeira informação, acabou por demorar 1.138 dias, mais 575 dias do que inicialmente previsto. A informação disponível no portal Base detalha que os trabalhos foram prolongados por três vezes:
- Prorrogação de de 373 dias, o que quase duplicou o tempo das obras e adiou a conclusão para 29 de setembro de 2025.
- O segundo período de adiamento alterou a conclusão da obra para 28 de fevereiro de 2026.
- Uma terceira prorrogação de 80 dias de calendário, “aprovada por deliberação do Conselho de Administração do TNDM II, E.P.E., de 14 de abril de 2026, foi pedida para Cari Construtores. A conclusão da obra ficou para 19 de maio de 2026.
Após três anos de trabalhos, as portas abriram ao público no dia 18 de setembro. Em outubro e novembro, o teatro nacional tem aberto as portas aos sábados para dar a conhecer os bastidores da reconversão.
O ECO contactou o Ministério da Cultura e a construtora Cari para apurar os motivos do atraso nas obras e o aumento dos custos, e aguada resposta.
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