A empreitada de reconversão da área de cenografia em espaços de trabalho do Teatro Nacional D. Maria II custou mais 3,76 milhões de euros do que o preço contratualizado. O valor registado no portal Base é 12.323.172,19 euros, mais 43,9% do que os 8.566.623,38 euros do contrato.

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O contrato para a empreitada de reconversão da área de cenografia em espaços de trabalho do Teatro Nacional D. Maria II foi celebrado em 13 de janeiro de 2023 com a empresa Cari Construtores, S.A., com sede em Guimarães, e previa um preço contratual de 8.566.623,38 euros.

Já na execução, o portal Base regista um “preço total efetivo” de 12.323.172,19 euros. A diferença para o preço contratual é de 3.756.548,81 euros, segundo informação publicada na plataforma esta quarta-feira.

O aumento do valor das obras é atribuído a trabalhos complementares. Segundo a informação disponível na plataforma, foram identificados durante a empreitada erros e omissões no projeto que obrigaram a executar trabalhos adicionais. Alguns problemas só foram detetados durante a execução da obra e, diz o documento, não eram possíveis de identificar anteriormente.

Os trabalhos adicionais incluíram demolições não estruturais nos pisos -2 e -3, a abertura de vãos e de uma laje no piso -2, reforços estruturais no piso 4 e o desvio e substituição de uma tubagem de abastecimento de água.

A obra deveria ter sido concluída em 487 dias, segundo a primeira informação, acabou por demorar 1.138 dias, mais 575 dias do que inicialmente previsto. A informação disponível no portal Base detalha que os trabalhos foram prolongados por três vezes:

Prorrogação de de 373 dias, o que quase duplicou o tempo das obras e adiou a conclusão para 29 de setembro de 2025. O segundo período de adiamento alterou a conclusão da obra para 28 de fevereiro de 2026. Uma terceira prorrogação de 80 dias de calendário, “aprovada por deliberação do Conselho de Administração do TNDM II, E.P.E., de 14 de abril de 2026, foi pedida para Cari Construtores. A conclusão da obra ficou para 19 de maio de 2026.

Após três anos de trabalhos, as portas abriram ao público no dia 18 de setembro. Em outubro e novembro, o teatro nacional tem aberto as portas aos sábados para dar a conhecer os bastidores da reconversão.

O ECO contactou o Ministério da Cultura e a construtora Cari para apurar os motivos do atraso nas obras e o aumento dos custos, e aguada resposta.