É no Oeste e Vale do Tejo e na região Norte do país que o fosso entre homens e mulheres, dos 20 aos 64 anos, no acesso ao emprego mais se acentuou em 2025. No extremo oposto está o Algarve, onde a diferença foi a mais reduzida (2,8 pontos percentuais), bastante abaixo da média da União Europeia (9,7). Ainda assim, à escala europeia há regiões onde as disparidades são mais expressivas, ultrapassando os 28 pontos percentuais.

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Apesar de ficarem ligeiramente abaixo da média europeia, o Oeste e Vale do Tejo, bem como o Norte são as regiões portuguesas onde a diferença entre homens e mulheres é maior. Na primeira, a taxa de emprego masculina superou a feminina em 7,3 pontos percentuais, enquanto no Norte se fixou nos 7,1 pontos percentuais.

A Madeira e os Açores também apresentam diferenças relevantes: 5,8 e 5,7 pontos percentuais, respetivamente. Seguem-se no pódio a Península de Setúbal, com 5,5 pontos, e a região Centro, com cinco pontos percentuais. Lisboa e o Alentejo registaram ambos um diferencial de 2,9 pontos percentuais, ligeiramente acima do Algarve, que apresentou o menor diferencial de género, de 2,8 pontos percentuais.

Grécia e Itália concentram as maiores disparidades

Na União Europeia, a diferença entre as taxas de emprego de homens e mulheres fixou-se em 9,7 pontos percentuais em 2025, abaixo dos 10 pontos registados no ano anterior. A taxa de emprego masculina atingiu 80,9%, enquanto a feminina se fixou nos 71,2%, de acordo com o Eurostat.

Mas há um dado relevante a ter em conta no mapa regional europeu: em 26 das 244 regiões NUTS II da União Europeia, o diferencial entre as taxas de emprego de homens e mulheres foi igual ou superior a 18 pontos percentuais. A Grécia concentrou 10 dessas regiões, seguida de Itália, com oito, e da Roménia, com cinco. Ceuta e Melilha, em Espanha, e Mayotte, em França, fazem ainda parte deste ranking.

O maior fosso foi registado em Sterea Elláda, na Grécia, onde o diferencial entre a taxa de emprego masculina e feminina rondou os 29 pontos percentuais. Seguiram-se em Itália as localidades de Puglia (28,7), Campânia (28,2) e Sicília (28,1). Já na região romena de Sud-Muntenia, a diferença chegou aos 25,1 pontos.

A União Europeia pretende reduzir para 5,7 pontos percentuais, até 2030, a diferença entre as taxas de emprego de homens e mulheres. O objetivo corresponde a reduzir para metade o diferencial registado em 2019 e exige uma diminuição média anual de 0,5 pontos percentuais.

Em 2025, 65 das 244 regiões europeias já tinham atingido essa meta. França contabilizava 14 regiões abaixo do limiar definido, a Alemanha 12 e a Suécia sete das suas oito regiões.

Os dados do Eurostat comparam as taxas de emprego de homens e mulheres entre os 20 e os 64 anos. O indicador mede a proporção de pessoas empregadas em cada grupo e não a diferença salarial entre homens e mulheres.