A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) prepara-se para lançar a sua própria inteligência artificial (IA). No âmbito de um projeto mais alargado, no qual está a trabalhar há dois anos, a entidade liderada por Paula Franco vai lançar um chatbot fiscal em fevereiro do próximo ano para facilitar o dia-a-dia dos contabilistas certificados. Quer também alargar as funcionalidades da secretária virtual, outra das ferramentas que disponibilizou este mês aos seus membros para agilizar a gestão dos documentos.

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“Temos de começar a olhar para a IA para nos preparamos para a transição acelerada que está a existir”, começou por dizer a bastonária da OCC na reunião semanal habitual na qual participou virtualmente a partir de Seul, na Coreia do Sul, onde está a decorrer o Congresso Mundial de Contabilistas. Um evento que explora vários temas relevantes para estes profissionais, nomeadamente a retenção e atração de talento, o investimento externo nestas áreas, mas também o impacto da IA nestas áreas.

“Temos de apanhar este comboio que já está a andar, e a uma velocidade já muito grande”, referiu Paula Franco, frisando que a “utilização desta tecnologia ainda está muito desarrumada, ainda é tudo muito disperso”, numa altura em que há cada vez mais informação por processar. “A Ordem quer estar na vanguarda deste caminho” e garantir, “acima de tudo, que nenhum contabilista certificado fica para trás”.

É com este objetivo que a “OCC já se está a preparar e a trabalhar há dois anos nestes projetos”, com a preocupação de garantir a proteção dos dados dos clientes. “Uma das questões que também foi discutida neste Congresso tem a ver com a questão da proteção de dados. Temos dados dos nossos clientes que são confidenciais e que não podemos pôr em qualquer plataforma”, notou a bastonária.

"A Ordem tem estado a criar a sua própria IA, com os algoritmos que existem, mas com máquinas e processadores próprios para que os dados fiquem nas máquinas da OCC.” Paula Franco Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados

Foi para garantir a segurança da informação e apanhar o comboio da inovação que a “Ordem tem estado a criar a sua própria IA, com os algoritmos que existem, mas com máquinas e processadores próprios para que os dados fiquem nas máquinas da OCC”, explicou Paula Franco. Em causa está um “chatbot fiscal que está numa fase de quase maturidade para ser disponibilizado em 2027 para os membros” e que vai responder às questões dos contabilistas certificados.

Esta ferramenta “só vai buscar informação num circuito fechado para garantir a confidencialidade de tudo aquilo que está a ser questionado”, detalhou, salientando, porém, que apesar de ter “um potencial enorme”, como “qualquer ferramenta de IA nunca garante a 100% a resposta”. Por isso, é importante que seja usada por profissionais que tenham conhecimento das matérias, apontou.

“A maioria das ferramentas [que estão a ser desenvolvidas] será lançada em fevereiro, quer o chatbot”, quer o alargamento das funcionalidades da secretária virtual. Uma ferramenta que foi disponibilizada no início deste mês e que ajuda os seus utilizadores a pedir, acompanhar e receber documentos em falta dos clientes, sem trabalho manual de conciliação. De acordo com a representante dos contabilistas certificados em Portugal, “em breve vai evoluir para outras ferramentas e ter uma verificação do cumprimento de todas as obrigações declarativas”.