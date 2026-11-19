Parlamento aprova isenção de mais-valias até 300 mil euros para pôr casas no mercado
Vender uma segunda casa ou outra habitação fora do mercado poderá ficar isento de IRS sobre as mais-valias, desde que o imóvel seja destinado a residência permanente ou arrendamento acessível.
O Parlamento aprovou esta quinta-feira uma proposta do PS que isenta de IRS as mais-valias obtidas com a venda de segundas habitações, casas vazias ou outros imóveis que não sejam a residência própria do proprietário, desde que sejam colocados no mercado de habitação permanente. O benefício será aplicado entre 1 de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2029.
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A isenção, aprovada no âmbito da votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, abrange vendas até 300 mil euros. Para aceder ao benefício, o imóvel terá de passar a ser a habitação própria e permanente do comprador ou, quando se destine a um terceiro, ser colocado no mercado de arrendamento dentro dos limites do Regime Simplificado de Arrendamento Acessível.
Acima daquele valor, mas até 500 mil euros, há também um alívio fiscal. Apenas 25% da mais-valia será considerada para IRS. No regime geral, 50% do saldo positivo entre mais-valias e menos-valias entra no rendimento tributável dos residentes, pelo que a medida reduz para metade a parcela sujeita a imposto.
O objetivo é criar um incentivo à venda de imóveis que estão fora do mercado de habitação permanente, incluindo segundas casas, habitações devolutas ou subutilizadas. O PS argumenta que mobilizar o parque habitacional existente é uma das formas mais rápidas de aumentar a oferta, sobretudo nos territórios onde a pressão sobre os preços é maior.
O benefício não é automático nem definitivo. A casa terá de ser afeta à habitação própria e permanente nos seis meses posteriores à venda e manter esse destino durante pelo menos cinco anos. Se estas condições não forem cumpridas, a mais-valia anteriormente excluída voltará a ser tributada em IRS nos termos gerais.
A proposta aprovada inclui uma segunda medida, permanente, dirigida a quem pretende reduzir a dívida da casa. As mais-valias até 50 mil euros obtidas com a venda de terrenos para construção ou de imóveis que não sejam a residência própria poderão ficar excluídas de IRS se o valor da venda, descontado de eventual empréstimo sobre o imóvel vendido, for usado para amortizar o crédito da habitação própria do vendedor, do agregado familiar ou dos descendentes.
Neste caso, a venda não poderá ultrapassar 300 mil euros e a amortização terá de ser realizada nos seis meses seguintes. Se apenas parte do valor for canalizada para o crédito à habitação, a parte restante da mais-valia continua sujeita à tributação normal.
A iniciativa do PS foi aprovada na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 e combina dois incentivos: premiar fiscalmente quem coloca casas existentes no mercado de habitação permanente e permitir que a venda de outros imóveis sirva para baixar a dívida associada à compra de casa.
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