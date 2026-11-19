O Governo autorizou o alargamento do sistema de videovigilância de Portimão para um total de 294 câmaras, na sequência de um pedido da Polícia de Segurança Pública (PSP). A nova autorização de funcionamento é válida por três anos, de acordo com o despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

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Como recorda o despacho, assinado pelo secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, “o referido sistema de videovigilância entrou em funcionamento a 1 de novembro de 2022, com 37 câmaras instaladas, que asseguram a cobertura de 24 locais”.

A autorização inicial, concedida em agosto de 2020, previa a instalação de 61 equipamentos.

Em agosto de 2023, o sistema foi alargado a cinco novos locais, passando a integrar um total de 42 câmaras distribuídas por 29 pontos da cidade. A autorização foi posteriormente renovada em outubro de 2024, por um período de três anos, com efeitos a 2 de novembro desse ano.

O novo despacho aprova agora a alteração solicitada pela Direção Nacional da PSP, que “requereu o alargamento do sistema de videovigilância, pedindo autorização para acrescentar 252 câmaras”. Ao todo, Portimão passará a ter 294 câmaras de videovigilância.

A decisão determina que o sistema deve ser operado de forma a salvaguardar a privacidade e a segurança, com cumprimento integral das disposições legais aplicáveis.

A autorização, agora aprovada, é válida por três anos a contar da publicação do despacho. Até 60 dias antes do fim desse período, poderá ser apresentado um pedido de renovação, desde que seja comprovada a manutenção dos fundamentos que justificaram a autorização.