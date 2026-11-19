“O próximo passo deve ser claro: evoluir a Força Aérea Portuguesa para a Força Aérea e Espacial Portuguesa. Não por simbolismo, mas porque Portugal precisa de uma força capaz de operar da superfície para a órbita, conectando tecnologia para operações, dados para decisão, e decisão para efeito. A Força Aérea e Espacial que Portugal precisa e merece”, assinalou o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea.

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Durante o fórum Inside Space, coorganizado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e pelo CTI Aeroespacial, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, o general Sérgio Pereira defendeu que “não se trata apenas de mudar um nome. Trata-se de alinhar a nossa organização, a nossa cultura, as nossas pessoas e as nossas responsabilidades com a missão que Portugal agora exige que cumpramos”.

Contudo, o responsável afastou a criação de uma força espacial autónoma, paralela à atual estrutura do Ramo militar. “Não estamos a construir uma Força Espacial com anexos espaciais, nem a criar uma organização separada ao lado da Força Aérea. Estamos a conceber uma força integrada, capaz de compreender e agir desde a superfície até à órbita”, referiu.

A transformação já está em curso. “A Força Aérea Portuguesa já está a operar satélites, está a ajudar a desenvolver e a utilizar tecnologia espacial e continua a contribuir para o acesso ao Espaço”, afirmou o general Sérgio Pereira. Segundo o responsável, a combinação destas capacidades permite reforçar a observação da “área de responsabilidade de Portugal, proteger interesses físicos, apoiar autoridades civis” e ainda “contribuir para missões da NATO e União Europeia”.

Uma das principais apostas é a Constelação do Atlântico, capacidade que foi reforçada em outubro, com o lançamento de dois novos satélites, o CA-02 e o CA-03, construídos pela finlandesa ICEYE e equipados com tecnologia de radar de abertura sintética (SAR). Os equipamentos, que serão operados pela Força Aérea nacional, permitem observar a superfície terrestre independentemente das condições metereológicas e da luminosidade, encontrando-se em curso os procedimentos para a entrada em funcionamento.

Para o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o passo seguinte passa por integrar os dados recolhidos por satélites com informação proveniente de sensores dos outros meios na Terra. “O futuro não é sobre satélites individuais. É sobre combinar sensores numa única arquitetura operacional. O radar proporciona persistência. Os sistemas eletro-óticos proporcionam detalhe e identificação. Em conjunto com sensores aéreos, marítimos, terrestres e os sensores de luz, proporcionam algo muito mais valioso do que imagens”, vincou.

A autonomia estratégica não significa, porém, que Portugal tenha de desenvolver todas as tecnologias sozinho. “Para uma nação com a escala de Portugal, a autonomia estratégica não significa isolamento“, sustentou. “Significa compreender que dependências são aceitáveis, que capacidades devem permanecer sob controlo nacional e que serviços devem ser assegurados, particularmente em crises ou conflitos.”

“A soberania requer o conhecimento e a capacidade operacional para empregar, proteger e sustentar o que queremos. Um programa de espaço nacional também deve ser capaz de designar, integrar, testar, qualificar, adaptar e sustentar a tecnologia espacial”, acrescentou.

Na visão do general, “o acesso ao Espaço é um requisito estratégico, não apenas um serviço comercial” e destacou a posição geográfica dos Açores, onde a Força Aérea está a desenvolver uma base espacial para permitir lançamentos a partir de território nacional — projeto financiado com 15 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “A base espacial de Santa Maria dá à Portugal uma posição distinta para o suporte, direção, telemetria, serviços de terra e atividades futuras através do espaço”, frisou, ressalvando que “garantir acesso não significa que Portugal não desenvolva cada componente sozinho”.

Neste esforço, o general destacou a colaboração entre as Forças Armadas, a indústria, as universidades e os centros de investigação.”Este é o propósito do Alverca Space Hub, que será inaugurado no próximo mês. E também da grande agência de pesquisa que estamos a construir com a indústria nacional, universidades e centros de pesquisa. O modelo é direto. A indústria transforma o que é necessário em soluções tecnológicas. Os institutos académicos e de pesquisa expandem as fronteiras do conhecimento. E a experimentação operacional agrega essas comunidades”.

“É assim que a Defesa se conecta com as empresas. Não a tentar construir tudo nós mesmos, mas a criar um ambiente operacional exigente em que soluções naturais possam ser desenvolvidas, testadas e colacadas ao serviço. O objetivo é ter a capacidade de controlar o que é crítico, adaptar-nos ao que vier a ser necessário e sustentar essa capacidade ao longo do tempo”, sublinhou ainda, com um slide projetado de fundo com a seguinte mensagem em inglês: “Uma cadeia de valor, um propósito estratégico”.

Nuno Melo adiantou, durante o fórum coorganizado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e pelo CTI Aeroespacial, que as salas limpas do Alverca Space Hub têm inauguração marcada para 11 de dezembro. “Teremos a inauguração das salas limpas, onde serão produzidos os nossos satélites, com, obviamente, com essa expectativa de exportação. Serão inauguradas antenas de recolha de dados em vários pontos do país”, afirmou o Ministro da Defesa.

Na visão do chefe da Força Aérea, o sucesso desta transformação não deverá medir-se pela quantidade de dados recolhidos. “A medida do sucesso é a capacidade de os comandantes e as autoridades nacionais compreenderem mais cedo, decidirem mais rapidamente e atuarem com maior precisão“, defendeu. “Esta é a premissa operacional do nosso programa espacial: converter o acesso orbital em conhecimento e o conhecimento em resultados”.