O Presidente da República defendeu esta quinta-feira que Portugal deve ambicionar ter “um papel relevante no espaço”, o que enquadrou como um desafio de soberania, por razões de segurança e defesa, mas também de desenvolvimento económico.

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“Portugal não precisa de ser uma grande potência espacial para ter um papel relevante no espaço, mas precisa de ter ambição”, declarou António José Seguro no encerramento do Fórum Internacional Inside Space 2026, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

A este propósito, o chefe de Estado insistiu no apelo a “uma nova cultura política” argumentando que “há escolhas estratégicas que têm de sobreviver aos ciclos eleitorais” e que por isso “os responsáveis políticos têm de ter a coragem de construir entendimentos que perdurem”.

Segundo o Presidente, essa é também “uma condição” para Portugal concretizar a ambição de ter “um papel relevante no espaço”, que “exige investimento de longo prazo, exige conhecimento científico, cooperação institucional e coerência estratégica” e “não pode começar de novo sempre que muda o Governo”.

António José Seguro considerou que “os Açores, e em particular a Ilha de Santa Maria, oferecem a Portugal uma oportunidade estratégica para se afirmar como um participante mais relevante na economia espacial”.

“Não estamos a falar apenas de infraestruturas. Estamos a falar de criar um ecossistema de conhecimento, investimento, investigação e atividade económica, estamos a falar de transformar geografia em oportunidade”, apontou.

O chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas reiterou, neste contexto, a ideia de que “a Europa precisa de reforçar as suas capacidades tecnológicas, a sua autonomia estratégica e a sua segurança”, com Portugal empenhado nesse esforço, e não à margem.

A seguir, afirmou: “O compromisso de Portugal com a Europa é compatível e desejável com o aprofundamento das nossas relações com os nossos aliados do Atlântico, quer no quadro multilateral da NATO e da organização ibero-americana, quer através das relações bilaterais. Temos laços históricos de amizade e partilha de valores que falam por si e testemunham que Portugal é um parceiro credível e de confiança”.

No início da sua intervenção neste fórum coorganizado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelo Centro de Tecnologia e Inovação Aeroespacial, António José Seguro referiu que “o espaço deixou de ser apenas um desafio científico” e se tornou “um desafio económico, um desafio de segurança e, acima de tudo, um desafio de soberania”.

“Todos os países têm de saber aquilo que não podem deixar inteiramente nas mãos dos outros. É essa a pergunta que Portugal tem de fazer a si próprio. Que capacidade temos de desenvolver? Que sistemas críticos temos de proteger? Que parcerias temos de construir para garantir que a cooperação nunca se transforma em dependência? É isto que eu chamo autonomia estratégica inteligente”, acrescentou.