As propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) apresentadas pelo PS podem afastar as contas públicas do excedente previsto pelo Governo. Mesmo com medidas de compensação, as iniciativas dos socialistas poderão levar o saldo orçamental a um défice de 0,3% do PIB, segundo cálculos do Executivo. Um maior pessimismo face aos 0,2% de défice que o ministro das Finanças tinha avançado, a semana passada em Bruxelas.

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De acordo com o Jornal de Negócios, que teve acesso às contas do Governo, as 180 propostas apresentadas por José Luís Carneiro incluem três medidas com impacto significativo nas contas públicas: a reposição do IVA zero sobre o cabaz alimentar, a redução do IVA dos combustíveis de 23% para 13%, através do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), e a fixação de um teto para este imposto. Apesar de o PS ter apresentado medidas compensatórias, estas só terão efeitos depois de 2027, pelo que não evitam a deterioração do saldo orçamental nesse ano.

Joaquim Miranda Sarmento já tinha manifestado preocupação com algumas das propostas da oposição na semana passada, alertando para o impacto que alterações ao OE2027 poderiam ter no objetivo de manter as contas públicas em excedente.

No total, os partidos com assento parlamentar entregaram 2.864 propostas de alteração ao OE2027, um novo recorde, acima das 2.176 registadas no ano passado. A maioria foi apresentada pelo Chega, enquanto o PS avançou com 180 iniciativas. Caso as medidas de redução fiscal sejam aprovadas na totalidade, terão como principal consequência uma diminuição da receita corrente e de capital, com um impacto menos expressivo do lado da despesa.