A utilização de bastões contra manifestantes que não ofereciam resistência ou que já se estavam a afastar, golpes na cabeça, no esterno e na coluna vertebral e feridos que não foram identificados nos relatórios policiais. Estas são algumas das conclusões do relatório publicado pela Provedoria de Justiça entre aquilo que observou durante a carga policial que pôs fim à acampada pelo direito à habitação, no Rossio, em Lisboa, e a versão apresentada pela PSP nos seus relatórios internos. E mais: o documento sublinha as contradições entre os relatórios policiais e as observações recolhidas no terreno que justificam uma “análise mais rigorosa das circunstâncias em que a força foi utilizada, dos meios coercivos aplicados e das consequências para os manifestantes”.

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No documento, divulgado esta quinta-feira, o Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP), que acompanhou a manifestação e a acampada nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, bem como os procedimentos relativos às seis pessoas detidas, confronta as observações feitas no terreno com a avaliação da própria PSP sobre a utilização da força. A PSP justifica o recurso aos bastões com a resistência de alguns manifestantes e o lançamento de “tintas, petardos e outros engenhos pirotécnicos, bem como pedras e engenhos incendiários do tipo cocktail Molotov”, garantindo que a intervenção respeitou os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

A Provedoria, porém, identificou “golpes na cabeça, no esterno e na coluna vertebral, incluindo sobre pessoas que não ofereciam resistência ou já se estavam a afastar”. Também contesta que todos os manifestantes tenham compreendido as ordens de dispersão, uma vez que os avisos foram “inaudíveis” para parte dos presentes. Há ainda diferenças quanto aos feridos: enquanto o relatório policial refere que não foram identificadas lesões nos manifestantes e que nada foi comunicado sobre os detidos, o MNP observou ferimentos visíveis em duas das seis pessoas detidas e constatou que três receberam assistência médica na esquadra. A Provedoria alerta, por isso, para “insuficiências na circulação de informação entre as unidades policiais intervenientes e os serviços de emergência pré-hospitalar” e considera que as divergências justificam uma “avaliação mais rigorosa da atuação policial”.

O Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP) é uma entidade independente que funciona sob a tutela da Provedoria de Justiça e tem como missão “prevenir a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em locais onde as pessoas estão privadas de liberdade ou sob controlo das autoridades”.

O Ministro da Administração Interna já fez saber que vai analisar “com a devida atenção as observações e recomendações apresentadas”. Luís Neves reafirma a sua confiança na PSP e o respeito pela independência das entidades responsáveis pela fiscalização da atuação policial e lembra que “importa recordar que os acontecimentos estão já a ser objeto de procedimentos na Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) e no Ministério Público”. Qualquer situação “que configure uma violação das regras de utilização da força deverá ter as consequências previstas na lei. A garantia da ordem pública e o respeito pelos direitos fundamentais são responsabilidades permanentes das forças de segurança”, concluiu.

No briefing logo após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, o ministro António Leitão Amaro remeteu para essas mesmas declarações, relembrando igualmente que já estão em curso, “incluindo por instrução do Governo, inquéritos na IGAI dos eventos desse dia e ainda investigação e diligências no Ministério Público”.

Bastões começaram a ser usados cerca de 40 segundos depois do avanço policial

O relatório descreve a sequência da intervenção e que foram utilizados escudos de proteção e que, “cerca de quarenta segundos após”, as Equipas de Intervenção Rápida da PSP recorreram de forma generalizada aos bastões policiais.

A maioria dos golpes observados foi aplicada de “forma oblíqua, atingindo zonas corporais consideradas de menor risco. Ainda assim, foram identificados impactos na cabeça, no esterno e na coluna vertebral, áreas que as próprias normas internas da PSP classificam como zonas de maior risco”.

O MNP assinala também que alguns agentes desferiram golpes sobre pessoas que não apresentavam comportamentos de resistência ativa ou que já procuravam afastar-se do local. Recorda que as regras policiais determinam que “os bastões devem ser utilizados prioritariamente nos membros superiores e inferiores, evitando zonas vulneráveis, e que a força não deve continuar a ser aplicada quando as pessoas já estão dominadas ou sob controlo policial”.

Três dos seis detidos denunciaram agressões

A equipa do MNP acompanhou os procedimentos relativos às seis pessoas detidas na 4.ª Esquadra da PSP, no Martim Moniz, e entrevistou todas elas. Três relataram agressões durante a detenção.

Num dos casos, foi descrito um “calcamento nas costas, para imobilização, e compressão das orelhas”. Nos outros dois, os detidos alegaram ter sido atingidos com bastões na cabeça.

A Provedoria observou “lesões visíveis nestas últimas duas situações e fotografou-as com o consentimento dos detidos. As três pessoas que relataram agressões manifestaram mal-estar físico e receberam assistência de profissionais de emergência pré-hospitalar”. A equipa refere que os meios de socorro foram disponibilizados menos de dez minutos depois da chegada dos detidos à esquadra.

O relatório assinala, contudo, que a existência de ferimentos visíveis não foi acompanhada de um registo fotográfico por parte da PSP. Os agentes confirmaram que as lesões foram apenas descritas no sistema informático da polícia.

Para a Provedoria, esta omissão pode “comprometer o apuramento dos factos, sobretudo quando as queixas de agressão são apresentadas dias depois, numa altura em que as lesões já poderão não ser visíveis durante uma perícia médico-legal”.

Outro dos episódios descritos ocorreu na zona do Martim Moniz, onde a PSP tinha montado um dispositivo para encaminhar os detidos para a esquadra. A equipa da Provedoria identificou um manifestante ferido e procurou assegurar-lhe assistência médica. Segundo o relatório, os agentes policiais manifestaram inicialmente resistência à entrada de um socorrista no local. A assistência só foi autorizada depois da intervenção dos elementos do MNP.

Detidos foram transportados com abraçadeiras apertadas atrás das costas

As condições de transporte dos seis detidos também mereceram reparos. Todos foram conduzidos à esquadra numa viatura celular, com as mãos algemadas atrás das costas através de abraçadeiras plásticas descartáveis.

Algumas pessoas queixaram-se de que as abraçadeiras estavam demasiado apertadas e provocavam desconforto. A Provedoria alerta que este tipo de contenção pode provocar compressão, lesões cutâneas e problemas de circulação sanguínea.

O MNP recomenda que a PSP deixe de utilizar algemas nos transportes realizados em viaturas celulares, considerando que as condições de segurança destes veículos dispensam esse meio de contenção.

O relatório identifica também uma situação em que um agente utilizava uma balaclava durante uma revista pessoal de um dos seis detidos, tendo-a retirado depois de receber indicação de um superior. A Provedoria de Justiça entende que “a utilização de acessórios que ocultem o rosto dos agentes durante estes procedimentos deve ser limitada a situações justificadas por razões de segurança, uma vez que pode criar um ambiente de intimidação”.

Provedoria deixa 12 recomendações à PSP

No final do relatório, o MNP dirige 12 recomendações à Direção Nacional da PSP. Entre elas estão o reforço da identificação individual e visível dos agentes das unidades especiais, a garantia de que os avisos de dispersão são audíveis e compreendidos e a revisão das regras relativas à utilização de bastões em operações de manutenção da ordem pública.

A Provedoria pede também que sejam investigadas especificamente as situações identificadas durante a intervenção, através da análise das imagens disponíveis, dos relatórios policiais e da documentação clínica das pessoas atingidas.

Outra recomendação passa pela revisão dos procedimentos de registo da utilização da força. Atualmente, a PSP não é obrigada a preencher o formulário específico de utilização de meios coercivos em todas as situações, mas apenas quando existem lesões ou necessidade de assistência médica hospitalar. O MNP considera que todos os episódios de utilização da força devem ser documentados, independentemente de terem provocado ferimentos.

O relatório recomenda ainda que a PSP assegure o acesso imediato dos meios de socorro, reveja os procedimentos de transporte dos detidos, garanta o registo fotográfico das lesões e assegure que os motivos das detenções são comunicados de forma compreensível.