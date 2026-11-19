O Presidente russo anunciou hoje que convidou responsáveis europeus para conversações em Moscovo, antes de eventuais negociações diretas sobre o conflito na Ucrânia, mas avisou que não aceitará qualquer tipo de cooperação militar entre europeus e ucranianos.

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“Através dos canais diplomáticos, propusemos aos europeus que viessem a Moscovo e, depois disso, decidiremos em que formato prosseguir as negociações [sobre a Ucrânia]”, disse Vladimir Putin a partir de Shenzhen, na China, após o encontro com os homólogos chinês Xi Jinping e norte-americano Donald Trump.

“Temos de compreender com que [agenda] a Europa vai participar nessas negociações”, adiantou, acrescentando que por isso convidaram os europeus à capital russa precisamente para poder “compreender a sua posição”.

Durante uma conferência de imprensa, o líder russo reiterou, no entanto, que “qualquer forma de cooperação militar” constituirá “um problema”.

Putin ameaçou ainda responder aos ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia, prometendo represálias “ainda mais dolorosas do que as que o regime de Kiev infligiu à ponte”.

A ponte em questão liga o território russo à península da Crimeia, anexada em 2014 por Moscovo — uma infraestrutura altamente simbólica para o Kremlin —, foi alvo de três ataques esta semana por parte da Ucrânia. A ponte foi novamente atacada hoje de madrugada pela Ucrânia, segundo as autoridades russas.

O anterior ataque ucraniano contra a ponte destruiu na terça-feira parte do tabuleiro rodoviário, de acordo com imagens da operação divulgadas pelas forças ucranianas. A ponte dispõe ainda de um tabuleiro ferroviário, uma das principais vias de abastecimento das tropas de ocupação russas na Crimeia.