⚡ ECO Fast A Anthropic estreia-se no Nasdaq com uma avaliação potencial de 1,4 biliões de dólares, destacando-se no setor da inteligência artificial.

A empresa registou um crescimento impressionante de 14 vezes nas receitas, alcançando 16.286 milhões de dólares, mas enfrenta custos elevados de 8.945 milhões de dólares em infraestrutura.

Apesar de ter 131,7 mil milhões de dólares em caixa, a Anthropic precisa de garantir que a procura pelos seus serviços acompanha os investimentos massivos em capacidade computacional.

Há um velho ditado que diz que “nem tudo são rosas”. Com a entrada em bolsa da Anthropic, que poderá avaliar a empresa de inteligência artificial (IA) em 1,4 biliões de dólares, seria fácil pensar que o caminho da dona do Claude está agora mais facilitado e que dinheiro para investir não será problema. Mas a realidade é menos cor-de-rosa.

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Se olharmos para os números divulgados no prospeto de IPO, percebemos que a dona do Claude está a crescer a uma velocidade impressionante, mas também que a corrida à IA tem uma fatura cada vez mais pesada.

A empresa fundada em 2021 por antigos funcionários da OpenAI multiplicou por 14 as receitas no primeiro semestre de 2026, para 16.286 milhões de dólares, face aos 1.163 milhões registados no mesmo período do ano passado. Um crescimento que ajuda a explicar a valorização que os investidores estão dispostos a atribuir-lhe, mas que, por si só, não garante a sustentabilidade do negócio.

Receitas disparam, mas a computação consome milhares de milhões

O problema está sobretudo no custo de acompanhar esta expansão. Só nos primeiros seis meses deste ano, a Anthropic gastou 8.945 milhões de dólares em capacidade de computação e infraestrutura, o equivalente a 55% das receitas do período. É uma despesa que ultrapassa os 7,3 mil milhões de dólares gastos em todo o ano de 2025 e que ilustra a intensidade de capital de um negócio em que desenvolver modelos cada vez mais avançados e responder à procura dos clientes exige acesso permanente a enormes quantidades de capacidade computacional.

Ainda assim, há sinais de melhoria na operação. Entre abril e junho, a Anthropic registou um resultado operacional positivo de 974 milhões de dólares, o primeiro dos seis trimestres apresentados no prospeto da operação. No conjunto do primeiro semestre, o prejuízo operacional ficou em 693 milhões, uma redução significativa face aos 2.135 milhões registados no período homólogo.

A leitura do resultado líquido, porém, exige outro cuidado. A empresa apresentou um prejuízo de 80.748 milhões de dólares nos primeiros seis meses de 2026, mas cerca de 72.388 milhões estão associados à valorização contabilística de obrigações convertíveis. Trata-se de encargos que não representam, na sua maioria, uma saída efetiva de dinheiro, pelo que olhar apenas para o prejuízo líquido daria uma imagem distorcida da evolução da atividade.

Aliás, há outro indicador que ajuda a perceber essa diferença: a Anthropic gerou 3.929 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional no primeiro semestre, depois de ter consumido 1.513 milhões no mesmo período de 2025. O lucro operacional atingiu 1.618 milhões de dólares, com uma margem de 10%.

Uma fatura ‘pesada’ para financiar a corrida à IA

A Anthropic tem pela frente compromissos de dimensão extraordinária para garantir o acesso à capacidade computacional de que precisa. Segundo o prospeto divulgado no final de outubro, assumiu obrigações contratuais superiores a 475 mil milhões de dólares nos próximos sete a dez anos, sendo que uma parte significativa destes acordos não pode ser cancelada, mesmo que a capacidade contratada não venha a ser totalmente utilizada.

Entre os principais fornecedores estão a Broadcom, a Google, a Amazon e a Microsoft, além da SpaceXAI, de Elon Musk. A estes compromissos juntam-se as necessidades adicionais de semicondutores, estimadas entre 125 mil milhões e 150 mil milhões de dólares entre 2028 e 2031. Contando também os contratos de aluguer de chips, a fatura potencial poderá ultrapassar os 750 mil milhões de dólares.

É aqui que está uma das maiores vulnerabilidades do modelo de negócio da Anthropic: a necessidade de antecipar investimentos gigantescos para acompanhar uma procura que continua a crescer, mas cuja evolução futura não está garantida.

Se a utilização dos modelos não acompanhar o ritmo de expansão da infraestrutura contratada, a empresa poderá ficar com capacidade computacional excedentária e custos difíceis de reduzir. Por outro lado, se a procura continuar a acelerar, terá de manter o investimento para não perder terreno para concorrentes como a OpenAI.

Para já, a empresa tem uma almofada financeira considerável. No final de junho, tinha 131,7 mil milhões de dólares em caixa e aplicações de curto prazo, dos quais 112,4 mil milhões estavam em caixa e os restantes 19,3 mil milhões em investimentos de curto prazo. É um montante expressivo, mas que deve ser colocado em perspetiva perante a dimensão dos compromissos assumidos para os próximos anos.

Mais do que uma oportunidade para os primeiros investidores realizarem parte dos ganhos acumulados com a valorização da empresa, o IPO poderá reforçar os recursos financeiros da Anthropic e dar-lhe maior margem para financiar a expansão da infraestrutura, desenvolver novos modelos e responder à concorrência. No entanto, tecnológica terá de provar que consegue transformar o crescimento acelerado das receitas numa rentabilidade sustentável e suportar os enormes compromissos financeiros assumidos para os próximos anos.