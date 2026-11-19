Uma nova coleção da Birkenstock 1774, um mural nas caves Cockburn’s e um projeto vitivinícola no Algarve estão entre as propostas desta semana. Há também jantares e experiências de hotelaria

A Shortlist desta semana reúne novidades de moda, beleza, gastronomia, hotelaria e cultura. Começa com fórmulas secretas, viaja até Paris, passa pelo Algarve e dedica tempo à trufa branca. Também já começa a pensar no Natal.

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1. O Authentic dedica duas noites à trufa branca de Alba

O Authentic, em Almancil, assinala a temporada da trufa branca com a White Truffle Night, a 4 e 5 de dezembro. O menu foi criado pelo chef executivo Ricardo Luz e tem como protagonista a trufa proveniente de Alba, em Itália. A sequência começa com gema confitada, espuma de batata e Parmesão com 36 meses de maturação, seguida de linguini fresco com Parmigiano Reggiano e manteiga. Nos pratos principais, o pregado selvagem é servido com couve-flor assada e cantarelos; a vazia galega combina com castanha, trompetas-da-morte e jus de morilles. A sobremesa combina abóbora, especiarias, fava tonka e chocolate, com presença de trufa.

2. José Avillez e Francisco Quintas cozinham a quatro mãos no Largo do Paço

José Avillez, chef do Belcanto, junta-se a Francisco Quintas, chef do Largo do Paço, para um jantar a quatro mãos, a 26 de novembro (19h30). O restaurante da Casa da Calçada, distinguido com uma estrela Michelin, propõe uma experiência harmonizada com vinhos da Quinta do Noval. Os dois chefs lideram restaurantes que integram a associação Relais & Châteaux e têm distinções Michelin, e este jantar integra um ciclo de encontros gastronómicos do Largo do Paço, que já recebeu Pedro Lemos, Henrique Sá Pessoa e Rui Paula, com a chef executiva Catarina Correia, da Casa de Chá da Boa Nova (260 euros).

3. Highstay combina apartamentos privados e serviço de concierge em Paris

Fundada em Paris em 2020, a Highstay reúne apartamentos e residências privadas com serviços de hotelaria e está presente em bairros emblemáticos como Marais, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Honoré e Champs-Élysées. Um dos seus trunfos é conciergerie personalizada, coordenada por Jean-Baptiste Crabit, que trabalhou como private butler na Christian Dior Couture, na Avenue Montaigne. Segundo a Highstay, a experiência privilegia uma abordagem centrada na discrição e na atenção ao detalhe. A equipa acompanha as estadias de perto e pode organizar reservas, visitas culturais, transportes e experiências. A coleção Highstay maisons inclui edifícios com apartamentos privados e áreas comuns. Nas residências Boétie, Pyramides e Vintimille, há um embaixador presente 24 horas por dia.

4. SkinCeuticals lança sérum com PDRN de origem vegetal

A SkinCeuticals apresenta o Sérum Phyto Corrective com PDRN, uma fórmula destinada a peles sensibilizadas e com vermelhidão. Segundo a marca, inclui um complexo de tomilho, folha de oliveira e pepino, ectoína, tripeptídeo-8 e ácido hialurónico e pode ser integrado na rotina diária e usado após procedimentos estéticos, como laser ou peelings.

5. Ginori 1735 recupera os galos de Campostrini em porcelana dourada

A Ginori 1735 apresenta a coleção Oro di Doccia, inspirada em desenhos do pintor florentino Ferdinando Campostrini, criados em 1740. Os motivos, que incluem galos Ji Ondori, foram originalmente concebidos para a linha Vecchio Ginori, segundo a marca. A coleção reúne pratos e outras peças de mesa com rebordo dourado, em azul-claro, verde e vermelho. Os galos, associados à coragem nas tradições orientais que inspiraram o artista, são o elemento central da decoração.

6. Uma homenagem à tanoaria num mural nas caves Cockburn’s

As caves Cockburn’s, em Vila Nova de Gaia, têm um novo mural do artista argentino Tomás Facio, radicado no Porto e formado pela Universidade Nacional de Artes de Buenos Aires. A obra ocupa uma parede do pátio, junto à esplanada, num espaço histórico ligado à produção de Vinho do Porto. A intervenção evoca a tanoaria, o ofício de fabricar e reparar os barris usados no envelhecimento do vinho. Andrew May, brand manager da Cockburn’s, afirma que o mural pretende destacar esse trabalho artesanal e dar nova energia ao espaço. A marca tem apoiado projetos de arte urbana, entre os quais a Street Art Competition, um mural de Paula Rezende nas caves e iniciativas como o Mosto e o Ruído. O artista trabalha a preto e branco e já realizou murais na Argentina, em Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, Chile e Marrocos.

7. Birkenstock inspira-se na Pont des Arts para uma nova coleção

A Birkenstock apresenta Pont des Arts, uma coleção que interpreta os modelos Paris, Boston e Arizona em dez versões (a partir de 320 euros). A inspiração vem da ponte pedonal sobre o Sena, associada pela marca à vida artística e cultural parisiense. O modelo Paris retoma a silhueta Mary Jane, com construção em T, pele premium, tachas douradas e uma fivela minimalista. O Boston surge em pele nobuck com tachas ou em pele lisa com um pendente amovível. O Arizona combina folhos de pele e tachas douradas. A coleção explora materiais e detalhes decorativos sobre formas reconhecíveis da marca e está disponível no site 1774.com e em parceiros selecionados.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.