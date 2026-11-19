O serviço de streaming europeu SkyShowtime, que opera em Portugal, era um projeto conjunto da Comcast e da atual Skydance.

A SkyShowtime, serviço de streaming que opera em 22 mercados europeus, incluindo Portugal, vai encerrar no final de 2027. O projeto foi criado em 2021 pela Comcast, dona da NBCUniversal e da Sky, e pela então denominada ViacomCBS, atual Skydance. O serviço chegou a Portugal em outubro de 2022.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Quando foi lançado, prometia mais de dez mil horas de programação de marcas como Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures e Peacock.

“Em setembro, partilhámos que os acionistas da SkyShowtime tinham iniciado uma avaliação de opções estratégicas, à qual se seguiu o início das consultas aos trabalhadores em outubro. Essa avaliação está agora concluída e os acionistas tomaram a decisão de encerrar as operações da SkyShowtime no final de 2027”, pode ler-se no comunicado interno citado pelo The Hollywood Reporter.

Segundo o TheWrap, a SkyShowtime tem quase 10 milhões de subscritores. Em 2024, de acordo com o último relatório regulatório disponível, teve receitas de 275,1 milhões de euros e um prejuízo operacional de 543,7 milhões.

A decisão é acompanhada pela saída do CEO, Monty Sarhan. O diretor financeiro, Mark Neil, assume interinamente a liderança até ao encerramento. Até lá, o serviço vai continuar a “operar normalmente” para os subscritores. As consultas aos trabalhadores da SkyShowtime, obrigatórias antes de um despedimento coletivo, “mantêm-se em curso”, de acordo com os requisitos locais, e os prazos e procedimentos podem variar consoante o país.

A decisão surge numa altura de mudanças nos dois acionistas. A Comcast vai separar a NBCUniversal e a Sky do negócio de telecomunicações, numa operação que deve ficar concluída no próximo ano. Já a Paramount Skydance fundiu-se com a Warner Bros. Discovery, dando origem à Skydance, que soma agora 203 milhões de subscritores entre a HBO Max e a Paramount+.

A Sky Portugal liderou a criação da plataforma tecnológica da SkyShowtime. A empresa está também abrangida pela reestruturação da área de tecnologia de streaming da NBCUniversal, que prevê cortes de postos de trabalho. O +M questionou a Sky Portugal sobre o impacto do encerramento do SkyShowtime na operação portuguesa e aguarda resposta.