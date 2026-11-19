O Governo propôs aos sindicatos um aumento mais expressivo do subsídio de refeição: irá avançar 30 cêntimos, em vez dos 15 cêntimos inicialmente previstos, fixando-se assim em 6,45 euros por cada dia trabalhado, adiantou José Abraão, da secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap), no final da quarta ronda negocial com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido. Já a atualização salarial mantém-se nos 2,3% ou num mínimo de 60,52 euros.

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O Governo “apresentou a proposta de antecipar para 2027 o valor do subsídio de alimentação previsto para 2028”, indicou o Ministério das Finanças em comunicado. Em vez dos 6,30 euros inicialmente previstos para o próximo ano, o subsídio passará para 6,45 euros por dia, “em resposta às pretensões dos sindicatos signatários do acordo”.

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, destaca esta proposta “como um exemplo do que é possível fazer quando há margem orçamental, sem hipotecar o futuro”. “Estamos comprometidos em continuar a apoiar os trabalhadores da Administração Pública e as suas famílias”.

A subida do subsídio de refeição duplica assim o aumento que constava inicialmente do acordo plurianual assinado entre o Governo e os sindicatos afetos à UGT (Fesap e STE). Ainda assim, o dirigente sindical considera que a melhoria fica aquém do necessário para compensar a subida do custo de vida.

“É insuficiente”, afirmou José Abraão, qualificando o reforço como uma “pequena migalha” perante o aumento das despesas das famílias, desde a alimentação à habitação e aos combustíveis. Mas sublinhou que se trata de uma melhoria face ao compromisso inicial e recusou, por isso, desvalorizar a proposta.

“O Governo apresentou-nos um aumento de 30 cêntimos no subsídio de refeição. […] É sempre melhor do que aquilo que já estava estabelecido”, disse. O subsídio, atualmente nos 6,15 euros por dia, passará assim para 6,45 euros.

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Rosa Sousa, saiu satisfeita do encontro, uma vez que o Executivo aceitou a reivindicação do sindicato. “O Governo aceitou a nossa proposta do aumento de subsídio de refeição. Nós tínhamos pedido a antecipação de 2028 para 2027 e aceitaram”, afirmou. “Passou para 6,45 [euros]”.

Rosa Sousa sublinhou que a subida do subsídio de refeição agora aceite “constava do caderno reivindicativo do STE”, embora o sindicato mantenha a exigência de aumentos salariais de 5%.

De salientar que o valor do subsídio de refeição para a Administração Pública serve de guia para o montante isento de IRS que é pago no privado. Assim, uma atualização mais generosa na Função Pública também poderia beneficiar os restantes trabalhadores. Por outro lado, o valor pago em cartão de refeição está isento de imposto sempre em 70% acima do montante estabelecido para a Função Pública. Isto significa que subsídio pago em cartão poderá subir para 10,97 euros por dia, o que perfaz um total de 241,34 euros, em 22 dias úteis de trabalho.

A Fesap mantém, contudo, a pressão para que o Executivo vá mais longe, quer no subsídio de refeição, quer nos salários. José Abraão recordou que o acordo vigora até 2029, mas defendeu que os seus termos podem ser melhorados em cada ano, como tem acontecido desde 2022. “O acordo está celebrado para durar até 2029”, explicou. “São os mínimos para os trabalhadores da Administração Pública, sempre insuficientes”, acrescentou, argumentando que há margem para reforçar as remunerações e tornar o Estado mais capaz de reter e recrutar trabalhadores. “É uma questão de escolhas”, salientou.

O valor fica, assim, aquém das reivindicações da Fesap que defende um aumento do subsídio de refeição para 10 euros. A estrutura sindical reclama também aumentos salariais de 6,5%, com um mínimo de 95 euros para todos os trabalhadores, e a fixação da Base Remuneratória da Administração Pública (BRAP), que funciona como o salário mínimo no Estado, nos 1.050 euros. O acordo em vigor prevê que esta base remuneratória suba para 995,51 euros em 2027, face aos atuais 934,99 euros.

Além da atualização salarial e do subsídio de refeição, a Fesap voltou a exigir aumentos das ajudas de custo. O Governo mantém uma proposta de valorização de 5%, depois de não ter havido qualquer atualização em 2026, mas o sindicato considera-a insuficiente. “Três ou quatro euros numa ajuda de custo de 50 ou 60 euros acaba por ser insignificante”, apontou o secretário-geral da Fesap, defendendo uma compensação mais expressiva para os trabalhadores que têm de se deslocar em serviço.

O Ministério das Finanças adiantou também que irá aumentar em 5%, a partir de novembro de 2026, os valores das ajudas de custo e de transporte. “A medida não substitui, porém, a negociação” do respetivo regime, que deverá prosseguir no primeiro trimestre de 2027.

A Fesap quer ainda retomar e acelerar negociações pendentes, designadamente a revisão das carreiras gerais — que abrange cerca de 350 mil trabalhadores, entre técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais — e o processo de revisão do SIADAP. José Abraão indicou que poderá haver uma nova reunião na “terceira semana de dezembro” para dar continuidade à revisão das carreiras gerais. “São 350 mil trabalhadores que não podem ser abandonados, não podem ser tratados como qualquer coisa de menor no contexto da Administração Pública”, afirmou.

Segundo o comunicado do Ministério das Finanças, o Governo mantém as matérias e os prazos definidos no acordo plurianual de valorização da Administração Pública para 2026-2029. Para 2027, as prioridades serão a revisão das carreiras gerais e a conceção de um novo sistema de avaliação de desempenho, o SIADAP. O Executivo compromete-se ainda a iniciar já em dezembro a discussão com os sindicatos sobre a calendarização dessas matérias.

A Fesap vai reunir o seu Secretariado Nacional na próxima segunda-feira para definir a posição sobre a proposta do Governo. José Abraão admitiu que a estrutura poderá avançar para um pedido de negociação suplementar, procurando aprofundar matérias como as carreiras gerais, o SIADAP, o estatuto remuneratório dos dirigentes e processos pendentes relativos a várias carreiras especiais.

Na reunião, a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, anunciou também o arranque, em 2027, de uma “jornada” dedicada a novas políticas de Administração Pública enquanto marca empregadora, segundo a presidente do STE.

A ideia, explicou Rosa Sousa, é recuperar o prestígio associado ao emprego público e tornar o Estado mais competitivo na atração e retenção de trabalhadores. “Ser funcionário público ou ser Administração Pública era uma marca”, defendeu, lamentando que esse reconhecimento se tenha perdido. “Nós dizíamos que era um brilho ser funcionário público e isso deixou de ser”, sublinhou.

Questionada sobre o acelerador de carreiras aprovado na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, a dirigente do STE considerou que o Governo terá de aplicar a medida por resultar de uma decisão parlamentar, mas esclareceu que o tema não foi discutido na reunião negocial.

Para o STE, a prioridade foi confirmar que se mantém o acordo plurianual celebrado com o Executivo, incluindo as matérias e calendários de revisão de carreiras nele definidos. “O Governo disse-nos que sim, que essa era uma prioridade e o acordo era para manter”, afirmou Rosa Sousa.

A presidente do sindicato distinguiu, assim, as medidas aprovadas no Parlamento das obrigações assumidas no acordo com as estruturas sindicais. Caso avance, o acelerador de carreiras será tratado como uma matéria “extra-acordo”, sem substituir as prioridades já negociadas, entre as quais a revisão das carreiras gerais, que vão arrancar já em dezembro.

Frente Comum espera uma “grande greve” e acusa Governo de “provocação”

A Frente Comum, estrutura sindical afeta à CGTP, que não subscreveu o acordo plurianual com o Governo, saiu da reunião sem novidades para as suas reivindicações e mantém a “grande greve” da Função Pública convocada para esta sexta-feira.

“Estamos em vésperas de uma greve que vai responder a esta provocação do Governo”, afirmou o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana. A paralisação começa já esta noite em alguns setores e abrange trabalhadores de toda a Administração Pública, desde “escolas e hospitais à Segurança Social, Finanças, recolha de lixo e forças de segurança”.

Santana disse que a Frente Comum esperava que o Governo apresentasse uma proposta capaz de justificar a reversão do apelo à greve, mas tal não aconteceu. “Em relação às propostas da Frente Comum, não tem nada a dizer”, criticou, lembrando que esta foi a quarta reunião negocial.

Para a estrutura afeta à CGTP, o que o Executivo continua a colocar em cima da mesa é insuficiente perante a subida do custo de vida. “É isso que o Governo tem para oferecer a quem põe os serviços públicos a trabalhar todos os dias: mais 15 cêntimos por dia”, afirmou, referindo-se à proposta do Governo de aumento do subsídio de refeição dos atuais 6,15 euros para 6,45 euros.

O coordenador antecipa uma adesão expressiva à paralisação. “O trabalho de mobilização que temos feito demonstra-nos isso mesmo, que vai ser uma grande greve de todos os setores da Administração Pública”, disse, sublinhando que existem pré-avisos de greve em todos os setores.

A Frente Comum não levantou na reunião o tema do acelerador de carreiras aprovado no Parlamento. Santana considera que, por agora, não há uma medida concreta para negociar, já que a norma prevê que sindicatos e Governo se sentem em 2027 para definir os seus moldes. Ainda assim, frisou que a matéria integra as 83 propostas reivindicativas entregues pela estrutura sindical ao Executivo em setembro. A possibilidade de pedir negociação suplementar será avaliada depois da greve.

(Notícia atualizada às 18h11)