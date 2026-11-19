O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) decidiu impedir uma advogada romena de representar ou prestar assistência a clientes durante o período dois anos. Isto, depois do TEDH ter identificado erros graves e repetidos nas alegações jurídicas apresentadas pela advogada, que admitiu ter recorrido a ferramentas de inteligência artificial (IA) para preparar o documento.

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A decisão, tomada a 13 de novembro, abrange tanto os processos atualmente pendentes como aqueles que venham a dar entrada no Tribunal durante o período de exclusão.

Segundo explica o comunicado, em causa estavam “alegações apresentadas pela advogada num processo em que representava um dos requerentes, juntamente com outro profissional. Ao analisar a documentação, a secção responsável pelo caso detetou numerosas incorreções relacionadas com a jurisprudência do Tribunal”.

Entre os problemas identificados estavam referências a processos judiciais inexistentes, descritos como “alucinações” geradas pela IA, parágrafos fictícios atribuídos a acórdãos e decisões verdadeiros, bem como citações de jurisprudência sem qualquer relevância para os argumentos apresentados ou que, em alguns casos, contradiziam diretamente as posições que deveriam sustentar.

A advogada reconheceu ter utilizado ferramentas de IA na elaboração das alegações, classificando os problemas como “imprecisões” e “citações incorretas”. Ainda assim, o Tribunal considerou que não se tratava de erros pontuais de citação, mas antes de falhas substanciais e repetidas, incompatíveis com as obrigações profissionais e deontológicas exigidas aos advogados.

Na fundamentação da decisão, o TEDH sublinhou que os “advogados devem exercer as suas funções com profissionalismo e especial prudência” quando intervêm perante aquela instância internacional. Ou seja, o Tribunal considerou que a advogada romena tinha a obrigação de verificar, de forma independente e rigorosa, todas as referências jurisprudenciais e os argumentos produzidos pelas ferramentas de IA antes de os apresentar.

O TEDH considerou particularmente grave o facto de “a advogada ter admitido que não verificou suficientemente todas as decisões que citou”. Entendeu ainda que a conduta da advogada prejudicou o decorrer do processo, uma vez que obrigou os serviços a despender um tempo considerável na verificação das alegações, na abertura de um procedimento específico e na realização de várias diligências e trocas de informações com as partes envolvidas.