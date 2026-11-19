A chegada de Donald Trump à Casa Branca significou uma pequena revolução na política do medicamento. O princípio da Nação Mais Favorecida, formalizado por uma ordem executiva em maio de 2025, indexa o custo dos medicamentos nos Estados Unidos aos preços mais baixos praticados num conjunto de países da OCDE, para os tornar mais acessíveis aos consumidores americanos. Para Portugal, a consequência pode ser um atraso ainda maior na introdução de terapêuticas inovadoras, afirmam Paulo Teixeira, diretor-geral da Pfizer, e João Norte, vice-presidente de Global Marketing, Access e Patient Value da Bial.

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A Pfizer foi uma das primeiras farmacêuticas a fechar um acordo com o Governo dos EUA no âmbito da cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN, na sigla em inglês). Paulo Teixeira, diretor-geral da empresa em Portugal, afirma no Transatlantic Talks – o podcast do ECO e da Amcham Portugal – que “a população americana tem vindo a pagar sempre muito mais do que a população europeia ou, se quisermos, fora dos Estados Unidos”.

“Desse ponto de vista, até se pode compreender que a administração americana procure criar condições para que a sua própria população pague um pouco menos, tendo em consideração que grande parte da inovação até é feita nos Estados Unidos”, continua, ressalvando que o sistema de definição de preços é muito diferente dos dois lados do Atlântico.

Portugal não está no grupo de países de referência para os preços do MFN — Alemanha, Canadá, Dinamarca, França, Itália, Japão, Reino Unido e Suíça — mas é referência para os preços praticados na União Europeia, a que pertencem quatro daqueles países. O que significa que, de forma indireta, acaba por condicionar. Ou seja, colocar um preço mais baixo em Portugal pode afetar o preço noutros mercados, reduzindo a margem das farmacêuticas.

“Ao definirmos e ao aplicarmos aqui um preço em Portugal para um determinado medicamento, podemos estar a influenciar numa perspetiva muito maior, inclusive nos próprios Estados Unidos. E qual é que é a consequência? A consequência é que as empresas podem começar a pensar duas vezes até que ponto é que compensa, efetivamente, lançar o medicamento“, alerta Paulo Teixeira. “Ou lançar a preços muito altos, mas aí obviamente chocamos com as próprias regras que existem em Portugal e com as entidades regulamentares que procuram aumentar a sustentabilidade do sistema”.

O grande problema do MFN, para um país como Portugal, não é tanto potencialmente irmos pagar mais pelos medicamentos, mas é sobretudo o risco de esperarmos ainda mais. E Portugal já é dos países onde o acesso à inovação demora mais tempo. Paulo Teixeira Diretor-geral da Pfizer Portugal

O maior risco, diz o diretor-geral da Pfizer, é os doentes em Portugal deixarem de ter acesso às terapêuticas mais inovadoras. “O grande problema do MFN, para um país como Portugal, não é tanto potencialmente irmos pagar mais pelos medicamentos, mas é sobretudo o risco de esperarmos ainda mais. E Portugal já é dos países onde o acesso à inovação demora mais tempo”, assinala.

A Bial enfrenta o mesmo dilema. João Norte, vice-presidente de Global Marketing, Access e Patient Value da farmacêutica portuguesa, afirma que quando a empresa desenvolve os seus futuros medicamentos tem de fazer “a mesma avaliação que as farmacêuticas globais fazem, em relação ao posicionamento de preço nos Estados Unidos e depois nos outros países”.

Quando estamos em negociações para tentar convencer os parceiros a licenciar-nos os medicamentos para a Europa, o risco que o impacto do preço na Europa poder ter no negócio deles passou a ser muito visível nas discussões nos Estados Unidos e é um bloqueio a conseguir-se avançar. João Norte Vice-presidente de Global Marketing, Access e Patient Value

O impacto não se faz sentir apenas nas terapêuticas desenvolvidas pela própria Bial mas também na comercialização de produtos de empresas americanas. “Nós já sentimos, quando estamos em negociações para tentar convencer os parceiros a licenciar-nos os medicamentos para a Europa, o risco que o impacto do preço na Europa poder ter no negócio deles passou a ser muito visível nas discussões nos Estados Unidos e é um bloqueio a conseguir-se avançar”, afirma João Norte. “Já condiciona muito a atividade”, atesta.

Paulo Teixeira considera que ainda é cedo para tirar conclusões sobre o efeito nos preços, mas “começam a existir sinais que evidenciam que está a haver atrasos, sobretudo no acesso à inovação“. “Países que eram muito mais rápidos a lançar esses medicamentos inovadores agora começam a repensar as suas estratégias e dizem: se calhar é preferível lançarmos primeiro nos Estados Unidos e só depois lançarmos na Europa, para tentar evitar precisamente esse efeito de contaminação potencial no mercado americano. Porque o mercado americano é o principal mercado a nível global”, assinala.

Fosso entre Portugal e a UE nos novos medicamentos

Portugal já regista um atraso significativo na introdução de novas terapêuticas. Segundo o Patients WAIT Indicator 2025, divulgado em maio, o tempo médio de acesso a medicamentos inovadores em Portugal entre 2021 e 2024 foi de 784 dias, muito acima da média europeia de 532 dias.

Um atraso que Paulo Teixeira atribui a todo o processo de avaliação do Infarmed e da própria negociação com o regulador, que quer manter a sustentabilidade do sistema, mas também às empresas que devem ser mais céleres a submeter os seus pedidos.

João Norte aponta o exemplo da Alemanha, um dos países europeus onde o acesso é mais rápido. “A Alemanha permite o lançamento com preço livre por um período de seis meses e depois faz a avaliação. Depois da decisão, se houver necessidade de ajustar o preço, ajusta, e as empresas são obrigadas a recuperar” a diferença. “Nós poderíamos ganhar se houvesse uma maior flexibilidade e uma maior capacidade de atuar depois no controle da utilização, no controle da prescrição, na motorização, até na própria responsabilização da indústria em apresentar resultados”, considera o vice-presidente da Bial.

Se olharmos para o caso de Portugal, o valor da investigação e desenvolvimento que é feito na área do medicamento é perfeitamente residual comparado com outros Estados-membros da Europa da nossa dimensão. João Norte Vice-presidente de Global Marketing, Access e Patient Value da Bial

No campeonato da inovação, a Europa está a perder competitividade para os EUA e a China. “Há uma tendência, nas últimas décadas, da Europa perder um espaço significativo no peso que tem na investigação e desenvolvimento para outros blocos, nomeadamente para o bloco dos Estados Unidos e cada vez mais a China”, afirma João Norte.

“E, se olharmos para o caso de Portugal, o valor da investigação e desenvolvimento que é feito na área do medicamento é perfeitamente residual comparado com outros Estados-membros da Europa da nossa dimensão”, critica o vice-presidente de Global Marketing, Access e Patient Value da Bial. Isso acontece porque no país “se olha para o medicamento e para a inovação terapêutica apenas como um peso no Orçamento do Estado e não se consegue olhar para este setor como um setor com grande capacidade de gerar valor para a economia naquilo que é a inovação terapêutica”. Para o responsável, além do Ministério da Saúde, o setor devia ser “olhado por outras agendas políticas e ver o setor farmacêutico como um setor capaz de ajudar o desenvolvimento da economia do país”.

Há também sinais positivos. Segundo o Ifarmed, foram submetidos 209 ensaios clínicos em Portugal em 2025, um crescimento face aos 204 de 2024 e aos 176 de 2023. O tempo médio de autorização também diminuiu de 71 dias em 2023 para 32 em 2025.

“Isso tem-se refletido numa maior capacidade de nós fazermos aqui ensaios clínicos“, refere Paulo Teixeira, assinalando, no entanto, que Portugal parte de uma base muito baixa. “Estamos a crescer, mas estamos a crescer muito pouco”. “Continuamos a ter ainda imensos constrangimentos, nomeadamente o número de doentes que os centros conseguem recrutar“, aponta. Além do número, é necessário também acelerar o tempo de recrutamento.

Atrair investimento da Pfizer para Portugal continua a ser muito difícil, diz Paulo Teixeira. “Uma multinacional quando pensa em fazer os seus investimentos decide numa lógica competitiva com outros países. Apesar de estarmos a assistir a algumas melhorias, não são suficientes e outros países têm feito muito mais por isso”, sentencia o gestor.