O Tribunal de Recurso relativo ao processo de alegado abuso de poder negocial na Polónia reduziu em 76% a coima aplicada à subsidiária polaca da Jerónimo Martins, que anunciou esta quinta-feira que vai recorrer ao Supremo.

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Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo informou que “a sua subsidiária Jerónimo Martins Polska, S.A. (JMP) foi hoje notificada da decisão do Tribunal de Recurso no processo relativo a alegado abuso de poder negocial nas relações comerciais com fornecedores”.

De acordo com a Jerónimo Martins, “o Tribunal de Recurso alterou a decisão proferida pela Autoridade da Concorrência e Proteção do Consumidor polaca (UOKiK), reduzindo a coima aplicada de 723 milhões zlotys (cerca de 169 milhões de euros) para 170 milhões de zlotys (cerca de 39 milhões de euros)”.

Segundo a dona dos supermercados Pingo Doce, Biedronka e Ara, “embora se trate de uma redução muito substancial da coima, que, nos termos da legislação polaca aplicável, será imediatamente paga, a JMP irá interpor recurso para o Supremo Tribunal relativamente às questões de direito suscitadas no processo”.

A JMP “reitera que sempre pautou as suas relações com os fornecedores por princípios de transparência e equidade, procurando estabelecer parcerias comerciais duradouras e sustentáveis, essenciais à robustez da sua cadeia de abastecimento e à qualidade e consistência do serviço prestado aos consumidores na Polónia”.

O presidente da Autoridade da Concorrência e Proteção do Consumidor aplicou multas superiores a 570 milhões de zlotys (131,7 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) à dona da cadeia de supermercados Biedronka, a 29 empresas de transporte e a oito indivíduos.

De acordo com a entidade reguladora, “as empresas de transporte concordaram em não competir por funcionários e a Jerónimo Martins Polska coordenou esse acordo” e, como consequência, “a liberdade dos motoristas em trocar de empregador foi restringida, o que pode ter resultado em piores condições de trabalho para milhares de motoristas ao longo dos anos”.