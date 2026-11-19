O UniCredit e a Alemanha chegaram a acordo sobre os principais pontos de discórdia relativos à aquisição do Commerzbank pelo banco italiano, um significativo passo em frente na batalha que se arrasta há dois anos pelo controlo da instituição de crédito alemã.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O acordo, apresentado numa carta do CEO do UniCredit, Andrea Orcel, ao ministro alemão das Finanças, Lars Klingbeil, estabelece que a sede alemã do banco resultante da fusão permanecerá em Frankfurt como uma entidade cotada em bolsa, uma exigência fundamental da Alemanha.

No entanto, a Alemanha desistiu da sua insistência em nomear dois membros do conselho de supervisão do Commerzbank, numa clara concessão ao UniCredit.

A fusão entre o UniCredit e o Commerzbank vai criar um banco com mais de 1,3 biliões de euros em ativos em duas das maiores economias da zona do euro, numa das mais significativas operações bancárias transfronteiriças europeias dos últimos anos.

Numa carta datada de 18 de novembro a que a Reuters teve acesso, Orcel disse estar “disposto a comprometer-se” com uma série de princípios vinculativos e agradeceu a Klingbeil pelas discussões que lhes “permitiram encontrar um terreno comum”. O UniCredit comprometeu-se também a incluir cidadãos alemães no conselho de administração do UniCredit.

Klingbeil, em declarações à Reuters, disse que a Alemanha “apoia um processo rápido e uma transição ordenada do controlo”.

“Chegámos a um consenso e o UniCredit assumiu compromissos claros para com a Alemanha relativamente à localização do negócio, aos direitos dos colaboradores do Commerzbank e à continuação de um diálogo construtivo com o comité de empresa”, acrescentou Lars Klingbeil, referindo-se a um órgão composto por representantes eleitos dos colaboradores.

Os trabalhadores do Commerzbank opõem-se há muito a este acordo, em parte devido aos planos de Orcel em reduzir postos de trabalho na Alemanha.

Um representante-chave dos colaboradores do Commerzbank disse esta quinta-feira que acolhia com agrado o acordo pelo seu compromisso em ter a sede alemã em Frankfurt, mas alertou que os atuais contratos de trabalho continuam válidos.

Orcel lançou-se sobre o Commerzbank em 2024, apanhando de surpresa a instituição financeira e o governo ao acumular discretamente uma participação acionista. O Commerzbank e Berlim tentaram impedir a aquisição, mas acabaram por ceder depois de o UniCredit ter acumulado uma participação próxima dos 50%.